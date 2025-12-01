Dénia reivindica a Juan Chabás, uno de los olvidados de la generación del 27 El director del Instituto Cervantes protagoniza un conversatorio en el que habla de «la importancia de recordar» a este escritor e hijo predilecto de la ciudad y «poner en valor su personalidad»

Recordar, releer, resituar y restituir, fueron algunas de las palabras que más se pudieron escuchar el pasado viernes en la intensa jornada dedicada al escritor dianense Juan Chabás Martí, hijo predilecto de la ciudad y unos de los grandes olvidados de la generación del 27, con motivo del 125 aniversario de su nacimiento. El Año Juan Chabás está impulsado por el Ayuntamiento de y cuenta con importantes colaboraciones como la del Instituto Cervantes, la Fundación Max Aub, la Residencia de Estudiantes, la Fundación Cultural Miguel Hernández y la aportación catedrático Javier Pérez Bazo, el mayor experto sobre Juan Chabás hasta la fecha y artífice de la reconstrucción de su memoria en su ciudad natal y a nivel internacional.

Los actos comenzaron con la visita a Dénia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, para participar en un conversatorio sobre Juan Chabás y la generación del 27 con la poeta Àngels Gregori. Antes de eso, García Montero firmó en el libro de honor de la ciudad y dejó una dedicatoria cargada de sensibilidad hacia Chabás, «que representa tantas cosas en la historia cultural y cívica de nuestro país». También hizo guiños a su obra, de la que es buen conocedor, cuando ofrece su «mejor abrazo» a esta ciudad del Mediterráneo «que nos une con sus velas y navega desde los puertos de sombras hacia una luz sin fin. Seamos espejos de la convivencia, la interculturalidad y la democracia».

Referencias literarias y biográficas también las hubo en el conversatorio con Àngels Gregori ante un auditorio del Centro Social repleto y con mucho público joven. Gregori, nombrada por el Ministerio de Cultura comisaria para la celebración del centenario de la generación del 27, afirmó después en declaraciones que estos actos en torno a Juan Chabás llevan a «releer la figura de un autor que, a causa de los exilios, fue una figura olvidada» e incidió en la importancia de «resituar su papel en la historia, ya que Chabás fue una de las miradas más lúcidas y atentas de la generación del 27 y un autor muy importante en ensayo, crítica y narrativa».

Solicitó también García Montero el reconocimiento a la figura de Juan Chabás y afirmó que «es muy importante apoyar al escritor y también a las instituciones y personas que lo están reivindicando». Su participación en este acto fue buena prueba de ello. También el hecho de que mañana, 2 de diciembre, la Caja de las Letras del Instituto Cervantes se abra para recibir el legado de Juan Chabás, con aportaciones de Javier Pérez Bazo, albacea del escritor, y el Consistorio de Dénia.

Entender el olvido, deliberado, de un autor como Chabás, «uno de los grandes olvidados de la generación del 27», como dijo su coetáneo y buen amigo Rafael Alberti, pasa por conocer que fue un escritor muy comprometido, republicano militante, que tomó las armas, salió al exilio y murió muy joven sin poder regresar nunca a su país, apuntó García Montero. Circunstancias que lo hicieron «un enemigo claro de la dictadura, que tuvo un deseo muy claro por mantener en silencio figuras como la suya».

Todo ello se refleja también en la exposición «Juan Chabás, la mirada atenta de la generación del 27», organizada por el ayuntamiento, que se inauguró el viernes por la tarde y se puede visitar en la casa de la marquesa Valero de Palma hasta mayo de 2026. Comisariada por Rosa Seser, archivera de Dénia, Àngels Gregori y Llúcia Signes, jefa del área de Bibliotecas, muestra material del Arxiu Municipal de Dénia y del Museu Etnològic y otro cedido por la Fundación Max Aub, la Residencia de Estudiantes, Javier Pérez Bazo y la Fundación Cultural Miguel Hernández.

Preside la entrada a la muestra un fragmento de la famosa fotografía de grupo de la generación del 27 en la que aparecen Rafael Alberti, Federico García Lorca, Juan Chabás y Mauricio Bacarisse. Una de las salas está centrada en la relación de Juan Chabás con Dénia, su ciudad natal, siempre presente para el autor.

En cinco bloques temáticos se recorren los orígenes de la familia Chabás, el contexto histórico dianense que acompañó al autor en sus inicios, su firme compromiso político con la República, con la militancia activa en el Partido Radical Socialista y sus actividades en Dénia, y el desarraigo, con el exilio forzoso tras la Guerra Civil, con Dénia siempre en el pensamiento. Y el primer reconocimiento y descubrimiento del autor por parte de su ciudad natal, con la concesión el año 1984 del título de hijo predilecto.

Fotografías, obras como el busto que le realizó en Cuba el escultor Enrique Moret, donado a la ciudad de Dénia, el cuadro que le dedicó Joan Castejón, un dibujo de Rafael Alberti y dibujos de Pérez Carrió; o el facsímil de un número del periódico El País, que Chabás fundó y dirigió en 1930, y del que se conservan escasos ejemplares en el Arxiu municipal, están también expuestos en esta primera sala.

En la otra estancia se presenta una evolución cronológica de la vida y trayectoria de Chabás. Desde el traslado familiar a Madrid, los años de formación, los viajes y vivencias, las primeras obras, el paso por la Residencia de Estudiantes y su implicación con la llamada generación del 27 y la Guerra Civil y el exilio. El periplo de Paris a La Habana, con sus padres. La casa de El Vedado, su vida personal, la amistad con intelectuales en el exilio, como Max Aub, su último matrimonio con Aída Valls, las dificultades y el mundo universitario, hasta su temprana muerte en La Habana en 1954.

Primeras ediciones

En esta sala es donde se pueden ver los originales, primeras ediciones, de la obra de Juan Chabás. Las primeras obras de poesía, de difícil localización, aportadas por la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela. Los trabajos de traducción al castellano, del italiano, del francés y del catalán, como traductor de Josep Pla. Las novelas originales y los diversos ensayos. También dibujos originales de Juan Chabás realizados en Cuba, un poema manuscrito, un dibujo de José Caballero y la máscara mortuoria de Juan Chabás obra de Enrique Moret.

Todo ello entremezclado con fragmentos de obras de Chabás y una reflexión final enunciada por Rosa Seser: la necesidad de poner en valor la figura de Juan Chabás, así como de otros autores, que fueron olvidados en la vorágine de la historia y el exilio.

«Juan Chabás –afirma- ha vuelto a Dénia, ha vuelto a su casa. Y esperamos que quienes visiten esta exposición lleguen a entender que tuvo una vida difícil y se acerquen a su figura con el corazón».