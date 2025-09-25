Dénia exige a la Generalitat la paralización del proyecto de centro de ocio en el Raset El pleno aprueba la moción del equipo de gobierno con el apoyo de GD y el voto en contra de PP y Vox

Rechazo para dejar constancia oficial de su oposición. El Ayuntamiento de Dénia exige a la Generalitat la paralización de la licitación para la concesión de un proyecto de centro de ocio y hostelería en la zona portuaria del Raset, en la parcela conocida como Tamarindos. Así lo ha acordado el pleno en la sesión ordinaria de septiembre celebrada este jueves.

Sin embargo, el pronunciamiento no ha sido unánime. La moción presentada por el equipo de gobierno, conformado por PSPV y Compromís, ha salido adelante con el respaldo de estas dos formaciones y de Gent de Dénia (GD). Tanto Partido Popular como Vox han votado en contra.

En esa moción, se alertaba del impacto medioambiental y urbanístico que tendría llevar a cabo ese proyecto porque, según se remarca en el texto, implicaría la construcción de un edificio privado de grandes dimensiones en un espacio en el que ahora hay dunas y vegetación, que actúan como protección natural frente a temporales. En ella también se deja patente la falta de diálogo institucional con el consistorio a la hora de tomar decisiones que afecta a la ciudad y al sector hostelero y de ocio ya existente.

Asimismo, recuerda que hay asociaciones ecologistas ya han expresado su rechazo y que incluso se ha producido una movilización de la población. Esto último hace referencia a la concentración que tuvo lugar el pasado domingo en la zona de Tamarindos.

La portavoz socialista, Maria Josep Ripoll, ha explicado que se proyecta una infraestructura privada en primera línea de mar de hasta 9 metros de altura, que estará expuesta a los temporales, que plantea una regeneración parcial que resulta insuficiente y que supondrá una sobreexplotación en un área ya saturada y con amplia oferta de ocio y hostelería. En su opinión, afectará «irreversiblemente» a Dénia. Además, ha calificado de «falta de respecto» el no haber informado Puertos al consistorio de lo que estaba planeando.

El alcalde ha tildado de «barbaridad» la propuesta y el portavoz nacionalista, Rafa Carrió, ha dicho que se trataba de un «atentado medioambiental». El líder de Compromís ha insistido en que se trata de un proyecto que algunos están intentando disfrazar de «revitalización de un espacio degradado». Según ha dicho, si está degradado es porque la administración responsable, Puertos, ha dejado que esté así.

Por su parte, el edil de Gent de Dénia, Mario Vidal, ha reiterado que Dénia merece conocer la actuación que se va a llevar a cabo y ha reivindicado la necesidad del puerto autónomo. Tampoco le ha parecido lógico que la concesión del Museu de la Mar concedida a la ciudad sea sólo por cinco años cuando la empresa que gane la licitación de la propuesta de la zona de Tamarindos dispondrá de tres décadas.

La visión del PP contrasta con estas posturas. Su líder y comisionada de la Generalitat para el Puerto, Pepa Font, ha remarcado que en esa zona portuaria del Raset se plantea una actuación «sostenible y que va a preservar el cordón dunar». Que es respetuosa y que va a suponer «un valor añadido para el puerto y para Dénia». También ha indicado que hay una «mayoría silenciosa» que está a favor de esta iniciativa.

Desde Vox, Félix Redondo ha hecho hincapié en que ese espacio lleva años degradado. Y ha planteado que hay que ver lo se propone para la zona de Tamarindos.