Dénia celebra con una fiesta su década como Ciudad Creativa de la Gastronomía La capital de la Marina Alta acogerá el 20 de diciembre un acto conmemorativo que servirá de homenaje a quienes han formado parte de este proyecto a lo largo de estos diez años

R. D. Dénia Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Dénia conmemora el próximo 20 de diciembre su décimo aniversario como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco, un reconocimiento que la ha convertido en un referente internacional de la cultura culinaria y la innovación gastronómica. Para festejarlo, hará una gran fiesta.

La celebración tendrá lugar a lo largo de la mañana del sábado 20 en distintos puntos del centro de la ciudad. El acto comenzará a las 10.45 horas en la plaza del Consell, donde se realizará un homenaje con la entrega de delantales conmemorativos, a las personas, entidades e instituciones que con su talento y esfuerzo han contribuido al proyecto Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía a lo largo de esta década.

A continuación, la comitiva se trasladará a pie hasta la calle Marqués de Campo, donde se realizará un simbólico soplado de velas. La celebración concluirá con una degustación gratuita, abierta a toda la ciudadanía, de cocas elaboradas por distintos hornos de la ciudad.

Desde su designación en diciembre de 2015, Dénia ha desarrollado una trayectoria muy activa en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, impulsando proyectos clave de innovación, sostenibilidad y cooperación nacional e internacional que han fortalecido la identidad cultural y económica de Dénia y la Marina Alta. Iniciativas como Menja't la Marina y la marca Bancalet, con 80 empresas adheridas, han consolidado la apuesta por una alimentación responsable, la formación de jóvenes talentos y emprendedores gastronómicos y el apoyo a los productores agroalimentarios de Dénia y la Marina Alta.

El ámbito de la educación ha sido otro de los ejes de acción, con la creación, en Dénia, de la sede de Gasterra, el Centro de Gastronomía del Mediterráneo, en colaboración con la Universidad de Alicante. Esto ha permitido que la ciudad sea ahora un referente académico y científico en investigación sobre sostenibilidad alimentaria, innovación culinaria y patrimonio gastronómico.

Desde Dénia se ha liderado también la Asociación Nacional de Ciudades Creativas, estableciendo redes de colaboración cultural y gastronómica con ciudades como Bilbao, Valencia, Granada, Sevilla, Barcelona, Burgos, Valladolid y Terrassa. Además, ha participado en diversos proyectos de colaboración internacional como el lanzamiento del proyecto Open Africa para fomentar el intercambio gastronómico; la iniciativa Youth4Food del programa europeo Erasmus+ centrada en la formación de jóvenes talentos y emprendedores en gastronomía sostenible; o la adhesión al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán que busca fomentar sistemas alimentarios urbanos más sostenibles e inclusivos.

La proyección internacional de la ciudad se ha mostrado a través de su participación en conferencias anuales y en los lazos establecidos con otras ciudades creativas de todo el mundo para intercambiar experiencias y conocimiento. Además, el festival gastronómico D*na se ha convertido en un evento de referencia en el panorama mediterráneo, atrayendo a chefs de prestigio internacional y consolidando a Dénia como un punto de encuentro culinario global.