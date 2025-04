El Dénia y la UD Calpe juegan sus primeras finales

J. Zamora Dénia Viernes, 11 de abril 2025, 22:14 Comenta Compartir

La Lliga Comunitat de fútbol entra en sus últimos compases. A falta de cuatro jornadas para llegar a su conclusión, la zona baja de la clasificación sigue estando muy apretada. Tanto el Dénia como la UD Calpe afrontan sus próximos partidos como auténticas finales.

El Dénia juega mañana sábado en el campo La Solana de L'Olleria a las 17 horas, con Gómez Guzmán como árbitro encargado de dirigir este choque. La racha de malos resultados que atraviesa la formación que dirige Juanjo Antolí ha encendido la luz de alarma. Los groguets afrontan este envite con tres puntos de ventaja sobre el Eldense B, equipo que marca puestos de descenso.

La imagen dada por la plantilla en sus últimos partidos presume que su estado anímico no sea el mejor. Antolí tiene unos jugadores jóvenes que no están acostumbrados a vivir este tipo de situación, cargada de presión. Además, el técnico no podrá contar con el sancionado Lukas, por lo que parece que Castillo volverá a estar en el centro de la defensa.

El equipo local buscará asegurar su permanencia. Para ello sabe que ganando al Dénia lo tiene prácticamente hecho.

Por su parte, la UD Calpe jugará en su feudo este sábado a las 17 horas ante el Olímpic de Xàtiva con el arbitraje del colegiado López Herraiz. Es un partido vital para que los calpinos puedan acercase a la permanencia de forma definitiva. Los de Lauro Techeira afrontan este choque con cinco puntos de ventaja sobre el Eldense. Esto les deja un margen importante para afrontar las cuatro últimas jornadas.

Es baja para este encuentro el lateral Pablo Seguí, que por sanción no estará en la convocatoria. Las buenas noticias para el técnico calpino son la recuperación de Michael, que vuelve tras su sanción, y la de Leider y Guille, que ya han mejorado de sus problemas físicos.

El Olímpic de Xàtiva llega a este envite con opciones remotas para alcanzar la tercera plaza. Afrontará el encuentro con la intención de sumar los tres puntos que le hagan seguir soñando con entrar en la promoción de ascenso.