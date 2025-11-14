Declarado un nuevo incendio forestal en el parque natural del Montgó El fuego ha comenzado en la zona de la urbanización Los Lagos de Jesús Pobre sobre las 15.45 horas

R. González Dénia Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:31 Comenta Compartir

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este viernes por la tarde en el parque natural del Montgó. El fuego ha comenzado en la zona de la urbanización Los Lagos de Jesús Pobre, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Los bomberos han recibido el aviso sobre las 15.45 horas horas. De inmediato se han desplazado hasta el lugar cuatro dotaciones del Consorcio y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, además de una unidad de prevención.

Este es el segundo fuego esta semana en esa zona. El martes se produjo otro junto a la carretera entre La Xara y Jesús Pobre, frente al campo de golf. El fuego afectó a arbolado junto a la falda del Montgó y se dio por extinguido el miércoles por la mañana.