Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
Una avioneta realiza una descarga de agua en una imagen de archivo. Tino Calvo

Controlado un incendio forestal junto a la carretera entre La Xara y Jesús Pobre

Cortan un tramo de la CV-735 y los medios aéreos se retiran de la zona poco antes de las seis de la tarde

R. González

Dénia

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:46

Comenta

Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han conseguido controlar sobre las siete un incendio forestal que se ha declarado este martes por la tarde en el término municipal de Dénia junto a la carretera entre La Xara y Jesús Pobre, frente al campo de golf. El fuego afecta a arbolado junto a la falda del Montgó.

Una llamativa columna de humo ha desatado la alarma. Los bomberos han recibido el aviso que alertaba del fuego a las 16.18 horas, según han indicado fuentes del Consorcio. De inmediato han movilizado el helicóptero de dirección de incendio y, como el fuerte aire propaga las llamas hacia el oeste, dos medios aéreos más.

También han desplazado hasta la zona una unidad de mando y jefatura, una bomba urbana pesada y una bomba nodriza pesada con ocho efectivos del parque de Dénia. A ellos se han unido tres unidades de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, dos patrullas de la Policía Local de Dénia y efectivos de la Policía Autonómica y la Guardia Civil.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido entonces la situación 1 del PEIF, que significa que puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal. También se ha solicitado el corte de un tramo de la carretera CV-735, entre los kilómetros 7 y 9, para que pudieran trabajar los efectivos de extinción.

Unos minutos antes de las cinco y media de la tarde, el fuego se ha podido dar por estabilizado. Poco antes de las seis ya se habían retirado todos los medios aéreos que estaban trabajando en la zona y pronto se ha podido perimetrar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  3. 3

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  4. 4 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  5. 5 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  6. 6 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  7. 7 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  8. 8

    La odisea de viajar de Valencia a Gandia en Cercanías
  9. 9 Calle de la Paz, la calle que además hace ciudad
  10. 10

    Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Controlado un incendio forestal junto a la carretera entre La Xara y Jesús Pobre

Controlado un incendio forestal junto a la carretera entre La Xara y Jesús Pobre