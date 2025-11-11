Controlado un incendio forestal junto a la carretera entre La Xara y Jesús Pobre Cortan un tramo de la CV-735 y los medios aéreos se retiran de la zona poco antes de las seis de la tarde

R. González Dénia Martes, 11 de noviembre 2025, 18:46 | Actualizado 19:34h.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han conseguido controlar sobre las siete un incendio forestal que se ha declarado este martes por la tarde en el término municipal de Dénia junto a la carretera entre La Xara y Jesús Pobre, frente al campo de golf. El fuego afecta a arbolado junto a la falda del Montgó.

Una llamativa columna de humo ha desatado la alarma. Los bomberos han recibido el aviso que alertaba del fuego a las 16.18 horas, según han indicado fuentes del Consorcio. De inmediato han movilizado el helicóptero de dirección de incendio y, como el fuerte aire propaga las llamas hacia el oeste, dos medios aéreos más.

También han desplazado hasta la zona una unidad de mando y jefatura, una bomba urbana pesada y una bomba nodriza pesada con ocho efectivos del parque de Dénia. A ellos se han unido tres unidades de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, dos patrullas de la Policía Local de Dénia y efectivos de la Policía Autonómica y la Guardia Civil.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido entonces la situación 1 del PEIF, que significa que puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal. También se ha solicitado el corte de un tramo de la carretera CV-735, entre los kilómetros 7 y 9, para que pudieran trabajar los efectivos de extinción.

Unos minutos antes de las cinco y media de la tarde, el fuego se ha podido dar por estabilizado. Poco antes de las seis ya se habían retirado todos los medios aéreos que estaban trabajando en la zona y pronto se ha podido perimetrar.