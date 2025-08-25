Controlado un incendio forestal en la calle Haya de Teulada La Policía Local desalojó momentáneamente dos viviendas de forma preventiva, aunque los vecinos ya han regresado a sus casas

Susto en Teulada Moraira. Los bomberos han logrado controlar con rapidez un incendio en una zona de interfaz urbano-forestal, según han informado este lunes fuentes del Consorcio Provincial de Alicante. El fuego se ha producido en el número 125 de la calle Haya poco después de las cuatro de la tarde.

Efectivos del parque de Benissa han acudido de inmediato para sofocar las llamas. También se han movilizado dos helicópteros, dos unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat, la autobomba nodriza del parque de Dénia y el retén de Xàbia del Consorcio.

Poco antes de las cinco, el fuego se clasifica como forestal. Ante la posibilidad de que las llamas pudieran afectar a bienes de naturaleza no forestal se ha declarado la Situación 1 del PEIF. Además, la Policía Local ha desalojado de forma preventiva dos viviendas por precaución, aunque no corrían peligro inminente.

Por fortuna, a las siete de la tarde, los bomberos han dado por controlado el incendio y los vecinos han regresado a sus casas. Esta noche se quedará una unidad de bomberos forestales refrescando la zona. Si no se produce ningún contratiempo, mañana se podría declarar como extinguido.