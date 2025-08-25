Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega más de 787.541 euros a un jugador en una ciudad española declarada Patrimonio de la Humanidad
Las tareas de extinción del incendio. AYTO TEULADA

Controlado un incendio forestal en la calle Haya de Teulada

La Policía Local desalojó momentáneamente dos viviendas de forma preventiva, aunque los vecinos ya han regresado a sus casas

R. González

Teulada

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:26

Susto en Teulada Moraira. Los bomberos han logrado controlar con rapidez un incendio en una zona de interfaz urbano-forestal, según han informado este lunes fuentes del Consorcio Provincial de Alicante. El fuego se ha producido en el número 125 de la calle Haya poco después de las cuatro de la tarde.

Efectivos del parque de Benissa han acudido de inmediato para sofocar las llamas. También se han movilizado dos helicópteros, dos unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat, la autobomba nodriza del parque de Dénia y el retén de Xàbia del Consorcio.

Poco antes de las cinco, el fuego se clasifica como forestal. Ante la posibilidad de que las llamas pudieran afectar a bienes de naturaleza no forestal se ha declarado la Situación 1 del PEIF. Además, la Policía Local ha desalojado de forma preventiva dos viviendas por precaución, aunque no corrían peligro inminente.

Por fortuna, a las siete de la tarde, los bomberos han dado por controlado el incendio y los vecinos han regresado a sus casas. Esta noche se quedará una unidad de bomberos forestales refrescando la zona. Si no se produce ningún contratiempo, mañana se podría declarar como extinguido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  2. 2 La ley que permitirá que nuevos hogares con dos hijos pasen a ser familia numerosa espera en el Congreso
  3. 3 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  4. 4 Una mañana en la piscina La Hípica de Valencia: la mejor opción si buscas tranquilidad
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  7. 7 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  8. 8 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  9. 9 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  10. 10

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Controlado un incendio forestal en la calle Haya de Teulada

Controlado un incendio forestal en la calle Haya de Teulada