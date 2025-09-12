Dos personas resultan heridas un choque frontal en la CV-735 en La Xara Los bomberos han tenido que rescatar a la conductora de unos de los vehículos siniestrados

R. González Dénia Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:25 | Actualizado 14:26h. Comenta Compartir

Dos personas han resultado heridas este viernes en un choque frontal de dos vehículos que circulaban por la carretera CV-735, en el término municipal de La Xara, según han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). La conductora de uno de los vehículos ha quedado atrapada ha tenido que ser rescatada.

El accidente ha tenido lugar sobre las 10.15 horas, cerca del restaurante Punta Benimaquia y en él se ha visto implicado un vehículo de una autoescuela de Xàbia. Hasta allí se han desplazado dos unidades del parque de bomberos de Dénia, una unidad del SAMU y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Los bomberos han tenido que rescatar a la conductora de uno de los dos turismos. Los servicios sanitarios han atendido a dos personas, un hombre de 56 años que presentaba policontusiones y una mujer de 35, por politraumatismo. Los dos heridos han sido trasladados al Hospital de Dénia, situado a poca distancia de allí.

También han acudido al lugar del siniestro efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico. Esta última se ha hecho cargo de la investigación para averiguar las causas del accidente.