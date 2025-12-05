Concha Ballester, Premio a la Cultura del Rotary Club Dénia Las dos becas de 600 euros se han otorgado a la Agrupación Artística Musical de Dénia y al Conservatorio Tenor Cortis

El Rotary Club Dénia ha entregado esta semana el Premio Rotario a la Cultura 2025 a Concha Ballester Pons. La guitarrista dianense ha desarrollado su carrera de docente en el Conservatorio Tenor Cortis y, además, promociona la cultura musical a través de la organización de distintos eventos musicales como la Semana Internacional de la Música de la ciudad o en la oferta cultural del Real Club Náutico.

La figura del premio, la musa «inspiración», ha sido creada por la artista Marie Louise Kersbergen y patrocinada por Hogarguti, a través de la gestión de Paco Gutiérrez, ambos socios del Rotary Club Dénia.

También se han entregado dos becas por importe de 600 euros cada una. Una ha recaído en la Agrupación Artística Musical de Denia y ha sido recogida por Nuria Arques, Laura y Victoria. Los dos últimas son alumnas del proyecto «Música Interactiva per a tots i totes» que es al que se destinará la beca. La otra ha sido para el conservatorio profesional de música Tenor Cortis. Paqui Fornet, Ren Agustín Gilabert Chubachi y Séfora Apóstol Draghici han sido los encargados de recogerla. Ren y Séfora fueron los alumnos becados el último año por el Rotary Dénia y han interpretado una pieza de Grieg y otra de Chopin, respectivamente.

La entrega la han realizado la presidenta de este año, Laura Muñoz, y el director del festival, István Székely, profesor en el Conservatorio superior Katarina Gurska de Madrid y del centro Franz Litz para talentos especiales en La Nucia.

Tras el acto, ha tenido lugar el último concierto del Dénia International Piano Festival, que está organizado por Ars Alta Cultural con la colaboración del Rotary Club Dénia. Milan Slijepcevic, de nacionalidad serbia y ganador de varios concursos de piano, se ha encargado de cerrar el ciclo con obras de Schumann, Debussy, Scriabin y Kabalevsky.

El Rotary Club Dénia ha dado las gracias a Ars Alta Cultural, István Székely y el Ayuntamiento de Denai por ayudarles a desarrollar parte de su labor social. Esta vez destinada a la promoción de la cultura musical.