Rotary Club de Gandia impulsa 'Ningún niño sin juguete' en Reyes El concierto solidario se celebrará el domingo 30 de noviembre en el Salón de Actos del Grao

'Ningún niño sin juguete' es el nombre de la campaña impulsada por Rotary Club Gandia que tiene como objetivo garantizar que los niños y niñas en situación de vulnerabilidad puedan disfrutar de una Navidad llena de ilusión.

La concejal de Bienestar Social de Gandia, Inma Rodríguez, ha destacado la importancia de esta iniciativa, que «desde hace años llena de alegría, fiesta y esperanza a los menores del municipio». El Rotary colabora no sólo en Navidad, sino también durante el resto del año con talleres y actividades dirigidas a los menores atendidos por los servicios sociales municipales.

Este año, la campaña incluye un concierto solidario que se celebrará domingo 30 de noviembre, a las 19 horas, en el Salón de Actos del Grao, donde actuará el grupo musical La Tardor. La entrada tiene un coste de 10 euros y también se habilitará una fila cero (BIZUM en el 618280409) para todas aquellas personas que deseen colaborar y no puedan asistir a el evento. También se pueden adquirir entradas en Viajes Gandia, Farmacia Central de la calle Mayor, Farmacia Bertó y Óptica Vistalia. Además, este sábado también se venderán entradas en el quiosco de la Amorosa.

La presidenta del Rotary Club de Gandia, Raquel Pérez, ha subrayado que el proyecto les permite vincularse de forma especial con la infancia en riesgo de exclusión del barrio de Beniopa, gracias al trabajo conjunto con el Ayuntamiento. «Nuestro objetivo es recaudar los fondos necesarios para que estos niños vivan una Navidad feliz, pudiendo recibir los regalos que han pedido en sus cartas de Reyes», ha afirmado.

Por su parte, Lala Escrivá, coordinadora de la iniciativa ha recordado que el primer concierto solidario se celebró en 2019 y que desde 2021 se trabaja directamente con las educadoras sociales del consistorio para identificar a las familias que pueden participar en la iniciativa. El equipo del proyecto se encarga de recoger las cartas de los menores, gestionar los regalos y entregarlos coincidiendo con la festividad de Reyes.

