Compromís denuncia que dos boxes de la UCI del Hospital de Dénia siguen cerrados tras las lluvias Carles Esteve asegura que el gobierno del PP «continúa abandonando» este centro «con una gestión aún peor que cuando estaba privatizado»

R. D. Dénia Lunes, 20 de octubre 2025, 19:17

Compromís ha denunciado este lunes la situación crítica que sufre el Hospital de Dénia, donde dos boxes de la UCI siguen cerrados desde hace tres semanas a causa de los desperfectos provocados allí por las lluvias del pasado 29 de septiembre. Así lo ha hecho público el diputado nacionalista y portavoz de Sanidad en Les Corts, Carles Esteve,

Esta situación es «consecuencia del abandono continuado del gobierno del PP, que no ha hecho las actuaciones necesarias para solucionar los graves problemas estructurales del hospital después de que en febrero de 2024 culminara el proceso de reversión a la gestión pública iniciado por el Consell del Botánico», ha asegurado Esteve.

Ahora, tres semanas después del episodio de lluvias torrenciales, «el Consell continúa sin tomar cartas en el asunto, demostrando una gestión peor aún que cuando el hospital estaba privatizado en manos de Ribera Salud». El diputado ha remarcado que se trata de un servicio importante del hospital y que «ya está bien de abandonar la salud de la gente de la comarca en manos de una gestión absolutamente vergonzosa».

Por ese motivo, Compromís ha exigido a la Conselleria de Sanidad que actúe de manera urgente para abordar las deficiencias estructurales del hospital, «que han sido ignoradas durante los 15 años de gestión privada por parte de Ribera Salud y que ahora persisten bajo la gestión pública en manos del PP». En ese sentido, Esteve ha subrayado que «es inaceptable la desastrosa situación de ese hospital cada vez que llueve, con su inacción el gobierno de Mazón continúa abandonando a los pacientes y a los profesionales sanitarios, sin ningún plan para modernizar ni mejorar el hospital».