Compromís alerta del recorte del 61 % del profesorado de refuerzo en la Marina Alta Los representantes nacionalista hacen balance en Xàbia del inicio del curso político y despliegan una lona gigante con el lema 'Mazón dimisión' en señal de protesta por el abandono de los servicios públicos

R. D. Xàbia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:09

Compromís ha alertado este miércoles en Xàbia del recorte del 61 % del profesorado de refuerzo en la Marina Alta. El diputado nacionalista por las comarcas de Alicante y portavoz de Educación en les Corts Valencianes, Gerard Fullana, ha organizado un encuentro en esta localidad, donde ha reunido a los representantes de Compromís en la comarca para valorar el inicio del curso político.

Asimismo, han desplegado una lona gigante con el lema 'Mazón dimisión' en señal de protesta de lo que consideran un abandono absoluto de los servicios públicos y «los brutales recortes en educación, sanidad y servicios sociales» en la Marina Alta por parte de la Generalitat.

La portavoz de Compromís en Xàbia, Carme Català, ha destacado que «la situación de inicio de curso político en Xàbia ha sido desastrosa y además es inaceptable por pura inoperancia y con el silencio del gobierno local sobre los proyectos que estaban previstos. Derechos como la sanidad o la educación universal en Xàbia están en peligro». Por su parte, el secretario comarcal de la coalición, Alberto Robles, ha anunciado «acciones en todos los pueblos para denunciar un apartheid de inversiones y recorte de servicios en la Marina Alta por parte del PP».

Fullana ha explicado que se ha recortado en profesorado de refuerzo en los centros educativos públicos de las dos comarcas y que «el tijeretazo también afecta a la FP, las EOI y las Escuelas de Adultos». En cuanto al profesorado de refuerzo, «el gobierno de Mazón ha echado a la calle a 41 docentes de la comarca entre colegios e institutos», ha aseverado el diputado y ha añadido que «el PP ha recortado el 44 % de maestros de refuerzo, pero fundamentalmente se ha notado en los institutos, donde la bajada de profesorado de refuerzo ha sido del 71 %, y ha echado a la calle a 30 docentes con este perfil en los institutos públicos de Benissa, Calp, Dénia, Gata, Teulada, Xàbia y Xaló».

Asimismo, ha remarcado que en Xàbia «la escabechina ha sido especialmente grave». El portavoz de Educación de Compromís ha detallado las cifras a partir del estudio de la documentación que le ha facilitado la Conselleria en sede parlamentaria. En esta línea, las escuelas y los institutos de este municipio han pasado de 16 docentes de refuerzo a 6. En cuanto a los institutos, en el IES Antoni Llidó han recortado 4 profesores de refuerzo y 2 en el IES La Mar.

En cuanto a la sustitución de profesorado, el diputado ha afirmado que «el 85 % de las bajas de inicio de curso todavía están por cubrir y, por lo tanto, hay colegios e institutos de toda la Marina Alta donde todavía falta profesorado, un ejemplo claro es el IES Josep Iborra de Benissa».

Pero no solo eso, el portavoz de Educación de Compromís ha comentado que «la falta de eficacia, de gestión y de humanidad del actual equipo de la Conselleria de Educación es brutal». Según ha remarcado, «a docentes que necesitan permisos para cuidar a hijos e hijas con enfermedades muy graves todavía no se les ha resuelto su situación, a pesar de que lo solicitaron el pasado mes de julio. Es una situación muy delicada y complicada tanto para estas familias, como para los propios centros que no tienen al profesorado para sustituirlos».

Fullanta también ha comentado que «un tema muy preocupante es que se acaba septiembre y no se han iniciado los programas de formación de cualificación básica en nuestra comarca». Los PFQB los organizan ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, como el Creama, con las ayudas que convoca la Dirección General de FP de la Conselleria de Educación. «Este año está todo paralizado, con las ayudas sin convocar y con los cursos sin poderse organizar», ha dicho el portavoz de Educación de Compromís.

Además, la Conselleria que dirige José Antonio Rovira ha eliminado uno de los grupos del grado medio de Técnico en guía de actividades en el medio natural y tiempo libre del IES Historiador Chabàs de Dénia y ha suprimido el grado medio de Aceites de Oliva y Vinos del IES Teulada y el grado medio de Piedra seca del IES Enric Valor de Pego.

Los representantes de Compromís también se han referido al bloqueo del PP de Mazón para construir colegios e institutos de la Marina Alta. Han subrayado que la Conselleria de Educación se está negando a delegar por Edificant 8,9 millones de euros para construir el CIPFP Gent de Mar de Dénia y también está negando delegar la tramitación de obras al Ayuntamiento de Teulada para realizar actuaciones en el CEIP Cap d'Or.

Gerard Fullana ha recordado que «actualmente hay 21 obras pendientes en la Marina Alta, que son casi 77 millones de euros sin ejecutar». En su opinión, «es especialmente vergonzoso que esté completamente paralizada la tramitación de construcción del nuevo CEIP Graüll de Xàbia. El ayuntamiento del PP pidió una modificación de presupuesto por Edificant y la Conselleria de José Antonio Rovira lo denegó. Eso significa que no se harán las obras y ni la alcaldía de Xàbia, ni la Conselleria de Educación ponen solución».

Otro ejemplo de bloqueo de construcción que ha puesto el nacionalista está en el CEIP Trenc d'Alba de Xàbia, que necesita la aprobación de modificación de presupuesto por parte del conseller y todavía están esperando una respuesta desde hace más de un año. Lo mismo ocurre con las obras del CEIP Sant Vicent Ferrer de Teulada.