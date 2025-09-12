Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este viernes deja 813.590,86 euros en una capital de provincia
LP

Mas de 40 comercios participarán en Xàbia en la V Fira de Stock Comarcal

La cita tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, en la avenida Jaume I de Duanes de la Mar

R. D.

Xàbia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:52

Xàbia se convierte un año más en el gran escaparate comercial de la Marina Alta. Más de 40 comercios participarán en la V Fira de Stock Comarcal.

La cita tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, en la Avenida Jaume I de Duanes de la Mar. Entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde, el paseo se convertirá en un espacio de dinamización y encuentro para el comercio de proximidad.

La feria está organizada por la Concejalía de Dinamización Económica de Xàbia, junto a la Federación de Organizaciones Empresariales de Xàbia, y cuenta con la colaboración de Unió Gremial, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, así como de Footworks y el Club Náutico Xàbia. La iniciativa está respaldada también por las asociaciones de comerciantes Xàbia Arenal, Xàbia Històrica y Xàbia Port, que lideran esta propuesta.

El evento reunirá a 40 firmas y establecimientos de Xàbia, Benissa, Dénia, Teulada Moraira, Ondara, Pedreguer y Pego. Ofrecerán una variada oferta de moda femenina, infantil y deportiva, calzado, complementos, joyería, artículos de librería y regalos, entre otros.

Además, para hacer la jornada más completa, se habilitará una ludoteca infantil y se han preparado actividades paralelas organizadas por el Club Náutico Xàbia y performance con Footwoorks

La Asociación de Comerciantes de Aduanas del Mar, con su presidenta Cande Ros, la Concejalía de Dinamización Económica, dirigida por Juanlu Cardona, y Forxa, han animado este viernes a la población de toda la comarca a acercarse a Xàbia para disfrutar de esta feria. Además, podrán aprovechar la ocasión para descubrir la hostelería, el comercio de proximidad y la esencia mediterránea que caracterizan al municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  3. 3

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  4. 4 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  5. 5 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  6. 6 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  7. 7

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  8. 8

    Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
  9. 9

    El asesino de Kirk es Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah
  10. 10 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mas de 40 comercios participarán en Xàbia en la V Fira de Stock Comarcal

Mas de 40 comercios participarán en Xàbia en la V Fira de Stock Comarcal