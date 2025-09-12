Mas de 40 comercios participarán en Xàbia en la V Fira de Stock Comarcal La cita tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, en la avenida Jaume I de Duanes de la Mar

Xàbia se convierte un año más en el gran escaparate comercial de la Marina Alta. Más de 40 comercios participarán en la V Fira de Stock Comarcal.

La cita tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, en la Avenida Jaume I de Duanes de la Mar. Entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde, el paseo se convertirá en un espacio de dinamización y encuentro para el comercio de proximidad.

La feria está organizada por la Concejalía de Dinamización Económica de Xàbia, junto a la Federación de Organizaciones Empresariales de Xàbia, y cuenta con la colaboración de Unió Gremial, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, así como de Footworks y el Club Náutico Xàbia. La iniciativa está respaldada también por las asociaciones de comerciantes Xàbia Arenal, Xàbia Històrica y Xàbia Port, que lideran esta propuesta.

El evento reunirá a 40 firmas y establecimientos de Xàbia, Benissa, Dénia, Teulada Moraira, Ondara, Pedreguer y Pego. Ofrecerán una variada oferta de moda femenina, infantil y deportiva, calzado, complementos, joyería, artículos de librería y regalos, entre otros.

Además, para hacer la jornada más completa, se habilitará una ludoteca infantil y se han preparado actividades paralelas organizadas por el Club Náutico Xàbia y performance con Footwoorks

La Asociación de Comerciantes de Aduanas del Mar, con su presidenta Cande Ros, la Concejalía de Dinamización Económica, dirigida por Juanlu Cardona, y Forxa, han animado este viernes a la población de toda la comarca a acercarse a Xàbia para disfrutar de esta feria. Además, podrán aprovechar la ocasión para descubrir la hostelería, el comercio de proximidad y la esencia mediterránea que caracterizan al municipio.