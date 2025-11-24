Clara victoria del Dénia ante Vall dels Alcalans

J. Zamora Dénia Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El Dénia sumó su tercer triunfo consecutivo tras vencer al Vall dels Alcalans por 2 a 0, en el partido que se jugó en el campo Diego Mena. En la matinal soleada poco público acudió a presenciar un choque, que resulto positivo para los intereses de los groguets. Sin hacer un fútbol vistoso, el Dénia se mostró muy superior a un rival que pasó por el campo Diego Mena siendo un grupo de jugadores jóvenes a los que les faltó mordiente atacante.

La formación de José Cabe controló el juego y, pasada la media hora, Elian resolvió un balón muerto dentro del área visitante, marcando el 1 a 0. Un gol que no alteró el sistema rácano del técnico visitante.

En la segunda mitad, el control del juego siguió siendo de los dianenses, que debieron de sentenciar antes el partido. Los remates a la madera por parte de los groguets impidieron que llegase el gol de la tranquilidad.

En tiempo de prolongación, Panucci culminó una buena jugada con un tiro raso que significó el 2 a 0 definitivo. Con este triunfo, el Dénia se pone en el grupo de cabeza y con la moral por las nubes, teniendo en cuenta que en la próxima jornada volverá a jugar como local, recibiendo al Sueca.

Por su parte, el Pego cayó en su campo del Cervantes ante el Algemesí por 0 a 1, tras un partido donde pago caro un error defensivo que supuso el gol del conjunto visitante. El tanto del equipo ribereño llegó en el minuto 50.

Después fue un querer y no poder por parte local. La formación que entrena Javi Signes dispuso de algunas ocasiones para empatar ,pero no hubo acierto a la hora de hacer gol.

En el grupo cuarto, el FB Teulada perdió en su visita al feudo del Contestano por 2 a 1. Los teuladinos encajaron un gol en el minuto 22 y esto fue un lastre pesado para el resto del partido.

Los locales controlaron el tiempo del partido ante un Teulada que no encontró la forma de pasar el sistema defensivo local. En el minuto 72, el Contestano anotó su segundo tanto y el partido quedó finiquitado.