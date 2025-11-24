Cara para el Jávea y cruz para la UD Calpe

J. Zamora Xàbia Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

La jornada de la Lliga Comunitat de fútbol dejó sensaciones contrapuestas para los equipos de la Marina Alta. La cara positiva la ofreció el CD Jávea, que recuperó su mejor versión al derrotar con contundencia al Thader Rojales por 4 a 1. La cruz, una vez más, fue para la UD Calpe, que cayó por 2 a 1 ante el Eldense B y continúa en los puestos de descenso.

El Jávea arrancó el encuentro con mucha energía. Apenas iniciado el partido, una brillante acción de Aliou terminó en asistencia para Joel, que empujó el balón a la red para firmar el 1 a 0. El delantero rojiblanco, muy activo, rozó el segundo en dos ocasiones. Primero con una vaselina que salió por centímetros y después con un disparo desde el centro del campo con el portero batido.

El premio llegó poco después, cuando Aliou cabeceó a la red un centro perfecto de Maverick, la sociedad que marcaría toda la mañana. El 3 a 0 fue una jugada casi idéntica, pero esta vez Aliou definió con el pie.

El Thader reaccionó con un disparo al larguero y, justo antes del descanso, Guille transformó un penalti para el 3 a 1, pese a que el debutante Nico Sanfélix llegó a tocar el balón.

Tras el descanso, el Jávea controló el ritmo. Un tiro cruzado de Maverick y un cabezazo detenido por el meta visitante fueron los primeros avisos. El 4 a 1 definitivo volvió a nacer por la banda derecha, con otra espectacular acción de Maverick que sentenció Aliou, autor de un 'hat-trick'.

El Thader aún tuvo tiempo de estrellar otro balón en la madera. Pero el partido ya estaba decidido. Maverick y Aliou, imparables, fueron los grandes protagonistas, mientras que Nico Sanfélix firmó un debut notable bajo palos.

La otra cara de la jornada la protagonizó la UD Calpe, que volvió a marcharse de vacío en un partido que tuvo controlado durante 60 minutos. El equipo de Toni González resistió bien los intentos locales, pero todo se vino abajo en el minuto 63, cuando el Eldense B anotó el 1 a 0 y echó por tierra su plan inicial.

La UD Calpe, obligada a arriesgar, se vio superada por la ansiedad y encajó el 2 a 0 apenas seis minutos después. González buscó la reacción introduciendo cambios y, gracias a un gol de Luis García, los calpinos se metieron en el partido, llegando con emoción al tramo final.

Sin embargo, el arreón final no fue suficiente y la UD Calpe volvió a quedarse sin puntuar. El equipo continúa una semana más en puestos de descenso y necesita urgentemente una reacción para cambiar su dinámica.