Un muerto y cuatro heridos en un choque frontal en la salida de la N-332 en Benissa
Los bomberos trabajan durante dos horas para rescatar a las personas atrapadas al volcar dos de los cuatro vehículos accidentados
R. González
Benissa
Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:08
Una persona falleció ayer domingo y cuatro, dos de ellas menores de edad, resultaron heridas en un choque frontal ocurrido en Benissa. El accidente tuvo lugar en la nueva salida de la carretera N-332 y se vieron implicados un total de cuatro vehículos, dos de ellos por alcance.
El suceso tuvo lugar sobre las 20.35 horas, según han indicado este lunes fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Se movilizaron una unidad del SAMU, otra unidad Soporte Vital Básico y una ambulancia convencional. Al lugar del siniestro también acudieron cinco dotaciones de bomberos de los parques de Dénia y Benissa, así como efectivos de la Policía Local de Benissa y la Guardia Civil.
Dos de los cuatro vehículos implicados en el accidente volcaron. Uno de ellos quedó apoyado sobre el techo y el otro sobre uno de los costados. Los bomberos tuvieron que trabajar durante dos horas para rescatar a las personas que habían quedado atrapadas en el interior de los coches.
Por su parte, los servicios médicos desplazados prestaron asistencia a cinco personas. Un hombre, de 56 años de edad, presentaba politraumatismo. Los otros dos adultos, dos jóvenes de 21 y 25 años, y un menor de 12 años fueron atendidos por contusiones. Por último, una menor de 13 años había sufrido policontusiones.
Las ambulancias desplazadas llevaron a estas cinco personas al Hospital de Dénia para que fueran examinados y tratados. Por desgracia, el conductor de uno de los vehículos, el hombre que presentaba politraumatismo, finalmente falleció. La víctima viajaba en el turismo con sus dos hijos, los dos menores heridos.
