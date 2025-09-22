Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lugar del accidente en la N-332. Consocio Provincial de Bomberos de Alicante

Un muerto y cuatro heridos en un choque frontal en la salida de la N-332 en Benissa

Los bomberos trabajan durante dos horas para rescatar a las personas atrapadas al volcar dos de los cuatro vehículos accidentados

R. González

Benissa

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:08

Una persona falleció ayer domingo y cuatro, dos de ellas menores de edad, resultaron heridas en un choque frontal ocurrido en Benissa. El accidente tuvo lugar en la nueva salida de la carretera N-332 y se vieron implicados un total de cuatro vehículos, dos de ellos por alcance.

El suceso tuvo lugar sobre las 20.35 horas, según han indicado este lunes fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Se movilizaron una unidad del SAMU, otra unidad Soporte Vital Básico y una ambulancia convencional. Al lugar del siniestro también acudieron cinco dotaciones de bomberos de los parques de Dénia y Benissa, así como efectivos de la Policía Local de Benissa y la Guardia Civil.

Dos de los cuatro vehículos implicados en el accidente volcaron. Uno de ellos quedó apoyado sobre el techo y el otro sobre uno de los costados. Los bomberos tuvieron que trabajar durante dos horas para rescatar a las personas que habían quedado atrapadas en el interior de los coches.

Por su parte, los servicios médicos desplazados prestaron asistencia a cinco personas. Un hombre, de 56 años de edad, presentaba politraumatismo. Los otros dos adultos, dos jóvenes de 21 y 25 años, y un menor de 12 años fueron atendidos por contusiones. Por último, una menor de 13 años había sufrido policontusiones.

Las ambulancias desplazadas llevaron a estas cinco personas al Hospital de Dénia para que fueran examinados y tratados. Por desgracia, el conductor de uno de los vehículos, el hombre que presentaba politraumatismo, finalmente falleció. La víctima viajaba en el turismo con sus dos hijos, los dos menores heridos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 40 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  3. 3 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  6. 6 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  7. 7

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 El precio de la luz deja hoy lunes siete horas gratis para usar los electrodomésticos
  10. 10 Los mejores estilismos de los premios Valencianos para el siglo XXI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un muerto y cuatro heridos en un choque frontal en la salida de la N-332 en Benissa

Un muerto y cuatro heridos en un choque frontal en la salida de la N-332 en Benissa