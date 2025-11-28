Centenares de personas se manifiestan en Gata contra la privatización del centro de día Vecinos, asociaciones y políticos de Compromís y PSPV de la Marina Alta reclaman servicios sociales públicos y reivindican la segunda residencia de Dénia

Parte de los participantes en la protesta que ha tenido lugar este viernes en Gata.

R. González Gata de Gorgos Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:09

Centenares de personas se han manifestado este viernes por la tarde en Gata de Gorgos contra la privatización del centro de día y del Centro de Envejecimiento Activo Comunitario (CEAC), así como para reivindicar la construcción de la segunda residencia de mayores de Dénia. Vecinos, asociaciones y representantes políticos de Compromís y PSPV de la Marina Alta han salido a la calle para reclamar unos servicios sociales que sean «dignos, públicos y de calidad».

Las obras de construcción del Centro de Envejecimiento Activo Comunitario (CEAC) y Centro de Día para personas en situación de dependencia de Gata de Gorgos comenzaron en febrero y están cerca de su conclusión. El alcalde de la localidad, Josep Signes, ha exigido que estas infraestructuras sean cien por cien de gestión pública. Según ha explicado, la Conselleria de Servicios Sociales no quiere pagar el personal necesario ni el equipamiento, sino que sea el propio pueblo el que los costee.

El primer edil ha señalado que la Generalitat les de más de 900.000 euros y que, si continúa así, la cifra superará los 2 millones. Signes ha remarcado que el gobierno autonómico quiere que Gata pague los gastos de mantenimiento y personal. En cuanto al equipamiento, les ha dicho que tienen subvenciones que llegan al 20%, lo que implicaría que el resto correría a cuenta de las arcas municipales.

Ampliar La manifestación ha concluido ante las obras del centro de día y CEAC. Tino Calvo

La manifestación ha partido de la plaça Nova y ha concluido delante de las obras del centro de día y CEAC. En ella han participado colectivos como Aprosdeco y la Associació de Veïns i Veïnes de Gata de Gorgos (Avenes). También han estado diputados autonómicos como el socialista José Chulvi y el nacionalista Gerard Fullana, así como alcaldes y concejales de varias localidades de la comarca.