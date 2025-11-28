Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este sábado con una media por debajo de los 90 euros/MWh: las horas más económicas para enchufar los electrodomésticos
Parte de los participantes en la protesta que ha tenido lugar este viernes en Gata. Tino Calvo

Centenares de personas se manifiestan en Gata contra la privatización del centro de día

Vecinos, asociaciones y políticos de Compromís y PSPV de la Marina Alta reclaman servicios sociales públicos y reivindican la segunda residencia de Dénia

R. González

Gata de Gorgos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:09

Comenta

Centenares de personas se han manifestado este viernes por la tarde en Gata de Gorgos contra la privatización del centro de día y del Centro de Envejecimiento Activo Comunitario (CEAC), así como para reivindicar la construcción de la segunda residencia de mayores de Dénia. Vecinos, asociaciones y representantes políticos de Compromís y PSPV de la Marina Alta han salido a la calle para reclamar unos servicios sociales que sean «dignos, públicos y de calidad».

Las obras de construcción del Centro de Envejecimiento Activo Comunitario (CEAC) y Centro de Día para personas en situación de dependencia de Gata de Gorgos comenzaron en febrero y están cerca de su conclusión. El alcalde de la localidad, Josep Signes, ha exigido que estas infraestructuras sean cien por cien de gestión pública. Según ha explicado, la Conselleria de Servicios Sociales no quiere pagar el personal necesario ni el equipamiento, sino que sea el propio pueblo el que los costee.

El primer edil ha señalado que la Generalitat les de más de 900.000 euros y que, si continúa así, la cifra superará los 2 millones. Signes ha remarcado que el gobierno autonómico quiere que Gata pague los gastos de mantenimiento y personal. En cuanto al equipamiento, les ha dicho que tienen subvenciones que llegan al 20%, lo que implicaría que el resto correría a cuenta de las arcas municipales.

La manifestación ha concluido ante las obras del centro de día y CEAC. Tino Calvo

La manifestación ha partido de la plaça Nova y ha concluido delante de las obras del centro de día y CEAC. En ella han participado colectivos como Aprosdeco y la Associació de Veïns i Veïnes de Gata de Gorgos (Avenes). También han estado diputados autonómicos como el socialista José Chulvi y el nacionalista Gerard Fullana, así como alcaldes y concejales de varias localidades de la comarca.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  2. 2 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  3. 3 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  4. 4

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  5. 5

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  6. 6

    Pérez Llorca enseña sus cartas: borra a Mazón de su investidura y deja sin discurso a PSPV y Compromís
  7. 7

    Dudas y certezas sobre la muerte de la niña tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  8. 8

    Ábalos y Koldo pasan juntos en la misma celda su primera noche en Soto del Real
  9. 9 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  10. 10

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Centenares de personas se manifiestan en Gata contra la privatización del centro de día

Centenares de personas se manifiestan en Gata contra la privatización del centro de día