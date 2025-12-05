El cantante de La Fúmiga participa en un especial del Podcast Jove de Dénia Àrtur Martínez estará en el programa del miércoles y después acudirá a la presentación del libro 'Havia de passar' sobre el grupo

R. D. Dénia Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:54 Comenta Compartir

Àrtur Martínez, cantante de La Fúmiga y una de las figuras más destacadas de la música moderna en valenciano, visitará Dénia el próximo miércoles. Ese día acudirá al Casal Jove, a las 18 horas, para participar en un programa especial del Podcast Jove. La actividad, organizada por la Concejalía de Juventud, es de acceso libre y gratuito y está abierta a todo el público.

El programa estará conducido por el periodista Kevin Carrió y el equipo del Podcast Jove, que grabarán el episodio abriendo turnos de preguntas para que las personas asistentes puedan intervenir y conversar con el invitado. Durante la sesión, Àrtur Martínez compartirá su trayectoria musical, experiencias y anécdotas, acercando el proceso creativo y la realidad artística a los jóvenes de la ciudad.

El concejal de Juventud, Valen Alcalà, ha destacado el valor del Podcast Jove como un espacio que combina comunicación, participación y aprendizaje, y ha subrayado especialmente la importancia de un programa especial como este. Según Alcalà, «ofrecer a la juventud la oportunidad de escuchar y dialogar con artistas como Àrtur Martínez es una manera de acercarles a figuras que forman parte de su banda sonora y del momento cultural que compartimos».

El edil ha remarcado que es «un formato cercano, natural y muy potente para inspirar y dar voz a las inquietudes de los jóvenes». También ha subrayado que «el Podcast Jove es una herramienta viva, creada con la mirada de los jóvenes, que seguimos impulsando para darles espacios reales donde expresarse y crecer».

Libro de Vicent Xavier Contrí

Posteriormente, a las 20 horas, la Biblioteca Pública Municipal Juan Chabás acogerá la presentación del libro 'La Fúmiga. Havia de passar', publicado por Bromera y escrito por el periodista dianense Vicent Contrí, especializado en música en valenciano. En el acto participarán el autor, el cantante de La Fúmiga y el periodista Sergi García.

El libro recorre los diez años de trayectoria del grupo a través de imágenes inéditas, letras significativas y testimonios que han marcado su evolución artística. Se trata de una mirada profunda y emocional a un proyecto musical que ha sabido conectar con miles de jóvenes y convertir la fiesta, la energía y la reivindicación en un fenómeno colectivo.

Temas

Dénia