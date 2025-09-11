Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de la playa de Calpe este verano con el peñon de Ifach al fondo. LP

Calpe registra cifras históricas de ocupación turística en verano

La ciudad cierra agosto con un 93,57% de pernoctaciones y todas las modalides de alojamiento crecen, en especial los campings

R. X.

Calpe

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:07

Calpe ha cerrado el verano de 2025 con cifras históricas de ocupación turística en los tres meses de temporada alta. El municipio ha logrado máximos históricos en junio, con 79,87 por ciento, y julio, con 81,26 por ciento, las cifras más elevadas hasta la fecha en esos meses, y un 93,57 por ciento para agosto, que supone un nuevo techo histórico al superar el récord anterior de 2016 (88,15 por ciento).

Los datos, facilitados por el Departamento de Turismo, muestran que todas las modalidades de alojamiento han experimentado incrementos. Destaca, en especial, el aumento de la ocupación en los campings respecto a 2024 tanto en julio como en agosto al pasar de 56 por ciento a 70,51 por ciento y del 64,83 por ciento al 88,28 por ciento, respectivamente, así como de las pernoctaciones en apartamentos en agosto, de un 76,72 por ciento a un 89,84 por ciento. Precisamente los apartamentos son el tipo de establecimiento que más creció en junio, que pasaron de un 44,71 por ciento a un 62,98 por ciento.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, los turistas nacionales superaron a los extranjeros en julio (supusieron 67,85 por ciento de las pernoctaciones) y agosto (68,31 por ciento de las pernoctaciones), mientras que la tendencia fue inversa en junio, mes en el que pernoctó en Calpe un 53,8 por ciento de foráneos frente al 46,2 por ciento de nacionales.

El concejal de Promoción Internacional, Marco Bittner, ha destacado que «nuestro objetivo es diversificar los mercados emisores y distribuir la llegada de visitantes a lo largo de todo el año, además de posicionar Calpe como un destino de experiencias, más allá del sol y playa».

Por su parte, la concejala de Planificación Turística, Mireia Ripoll, ha señalado que «este verano confirma el excelente momento que vive el turismo en la ciudad. Los datos son fruto del trabajo conjunto de todo el sector y de la estrategia de promoción que estamos desarrollando. Ahora pretendemos seguir avanzando en la desestacionalización y garantizar que el destino siga creciendo de manera sostenible».

