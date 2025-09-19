UD Calpe y Jávea necesitan ganar en confianza

J. Zamora Calp Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:23 Comenta Compartir

La segunda jornada de la Lliga Comunitat en su grupo Sur llega cargada de interés para los equipos de la Marina Alta. Tanto la UD Calpe como Jávea, que en el estreno liguero no pudieron sumar, afrontan compromisos importantes con el objetivo de estrenar su casillero de puntos y, de paso, ganar confianza.

El Calpe visitará este sábado el campo de La Solana, donde se medirá a L'Olleria a las 19.30 horas en un choque que dirigirá el colegiado Ibáñez Casanova. Los hombres de Toni González quieren olvidar la derrota de la pasada semana y confían en regresar con un resultado positivo. El horario, a última hora de la tarde, evitará el calor sofocante y permitirá que el fútbol se vea en mejores condiciones.

El técnico calpino recupera a Chaca, pieza clave en el centro del campo por su capacidad de trabajo, lo que supone una buena noticia para el equipo. En el lado contrario, el entrenador local Redondo no podrá contar con el defensa Donat, sancionado, lo que supone una ausencia sensible en su esquema.

El turno del Jávea llegará el domingo, cuando reciba en casa al Benigànim en un encuentro que arrancará a las 18 horas bajo la dirección del árbitro De Lara Orts. Los rojiblancos, dirigidos por Julio Ivorra, siguen arrastrando la baja de Aliou, pero confían en inaugurar su cuenta de puntos.

El preparador xabiero podría introducir cambios respecto al once que cayó en Elda. Uno de ellos sería la entrada de Fofo, jugador llamado a liderar el juego del equipo conforme recupere ritmo competitivo. La afición, que vuelve a disfrutar de la Lliga Comunitat en el feudo rojiblanco, se perfila como un factor clave. El ambiente en la grada, que ya se dejó notar en pretemporada, será un impulso añadido para que el equipo pueda celebrar su primera alegría liguera.

Con dos choques exigentes por delante, Calpe y Jávea tienen este fin de semana la oportunidad de cambiar el rumbo y empezar a sumar en una liga que se presenta igualada y competida desde las primeras jornadas.