Calp muestra su dolor por la muerte de las pequeñas Sofía y Sahily Marcela La tía abuela de la bebé de menos de un mes agradece la amabilidad de los vecinos con su familia y destaca que la madre de la niña atropellada ha salido de la UCI

Calp ha mostrado este viernes su dolor por la reciente muerte de dos pequeñas vecinas del municipio. Sofía, de menos de un mes de vida, perdió la vida tras ser atropelladas ella y su madre por un vehículo estacionado que se deslizó sin control por una calle con gran desnivel y Sahily Marcela, de cuatro años, falleció en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante varios días después de haberse caído por el balcón desde un quinto piso. La plaza Miguel Roselló se ha llenado de caras de tristeza y corazones rotos durante la celebración de los dos minutos de silencio convocados por el ayuntamiento en su memoria.

A las diez de la mañana, tras el tañido de las campanas de la iglesia, la alcaldesa se ha dirigido a las personas congregadas, vecinos, miembros del equipo de gobierno y la oposición y representantes de los cuerpos de seguridad. Ana Sala ha reconocido que Calp ha vivido una semana trágica marcada por dos sucesos que han sobrecogido a toda la población. «Son accidentes de la vida que no deberían pasar», ha lamentado la munícipe.

Sala ha señalado que el pueblo calpino está sufriendo con las familias de ambas víctimas. Por ello, este acto se ha convertido en una muestra de «condolencias, solidaridad, apoyo y cariño» hacia ellas.

Ampliar Los dos minutos de silencio guardados en Calp por las dos pequeñas fallecidas. Tino Calvo

Tras su intervención se ha hecho el silencio. Durante dos minutos, las palabras no han hecho falta y las caras de los asistentes han reflejado su pesar por lo ocurrido. Después de esos 120 segundos, esa quietud se ha roto por un largo aplauso.

Entre las personas que han acudido a estos dos minutos de silencio había familiares de Sofía, que han recibido las condolencias, los abrazos y las palabras de ánimos de la alcaldesa y de algunos vecinos. María, tía abuela de la bebé de menos de un mes, no tenía ganas de hablar y recordar lo ocurrido. Pero sí ha querido agradecer la amabilidad de los vecinos con su familia. Según ha dicho, estaba emocionada de ver todas las personas que habían acudido a este acto.

Asimismo, ha destacado que su sobrina Marian, la madre de la niña atropellada, ha salido de la UCI. Está ingresada en planta en el Hospital de Dénia. «Ya está mejor y nos quedamos con eso», ha remarcado.

Por su parte, la alcaldesa ha aprovechado este acto para «invitar» a la población «a la reflexión». Ana Sala les ha pedido que eviten hacer comentarios que no son verdad por el daño y el sufrimiento que pueden causar sus palabras a las personas que están sufriendo esta tragedia.