Balón de Oro: Vinicius de 'ganar' el año pasado, al puesto 16
Los trabajos que han comenzado en el paseo. LP

Calp inicia las obras de mejora del paseo marítimo de la playa Arenal-Bol

La actuación persigue mejorar la seguridad de los peatones y resolver las deficiencias en el pavimento y estructuras del entorno

R. D.

Calp

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:03

El Ayuntamiento de Calp ha iniciado las obras de mantenimiento y adecuación del paseo de la playa Arenal-Bol. El objetivo de esta actuación es mejorar la seguridad de los peatones y resolver las deficiencias existentes en el pavimento y estructuras del entorno.

Los trabajos incluyen la adecuación del pavimento, la consolidación de la mureta de mampostería y el reemplazo de las piezas de coronación que se encuentran en mal estado de conservación. Esta intervención pretende adaptar el paseo a los estándares habituales de las zonas urbanizadas, garantizando así un espacio más seguro y accesible tanto para vecinos como para visitantes.

Las obras, adjudicadas por un importe de 155.340 euros, cuentan con un plazo de ejecución de 10 semanas y una posible prórroga máxima de un mes. Los trabajos se enmarcan dentro del compromiso municipal de conservación y puesta en valor de los espacios públicos, especialmente aquellos vinculados al litoral.

Fuentes municipales han subrayado este lunes que, con esta actuación, el consistorio continúa avanzando en la mejora de infraestructuras clave para el municipio, priorizando actuaciones que repercutan positivamente en la seguridad, la imagen y la calidad urbana de los espacios de uso ciudadano.

