La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado de Juan Chabás El manuscrito de 'Peregrino sentado', una pluma y el anillo de boda del escritor de Dénia de la Generación del 27 son algunas de las piezas que permanecerán guardadas hasta 2054

El legado de Juan Chabás, el escritor de Dénia que formó parte de la Generación del 27,a la que dio nombre, ya se encuentra en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. La caja 1180 alberga desde este martes el manuscrito de 'Peregrino sentado', primera producción prosística de Chabás, figura esencial de la literatura española del siglo XX y a la que su ciudad natal rinde homenaje en el 125 aniversario de su nacimiento.

También se han depositado allí el manuscrito del cuento 'Peregrino sentado', publicado en 1924, también como la edición facsímil de este mismo cuento, una primera edición de la novela 'Puerto de sombra', una pluma estilográfica regalo de su esposa Aída Valls, junto al anillo de boda y el pasaporte cubano de su mujer. El Ayuntamiento de Dénia ha proporcionado una copia facsímil del periódico que fundó y dirigió en la ciudad, en marzo de 1930 y también se ha incluido una fotografía del escritor, vestido de capitán del ejército republicano, junto a Antonio Casamayor.

En el acto han participado la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero; el catedrático de literatura española, albacea y especialista en la obra de Juan Chabás, Javier Pérez Bazo; el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt; el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, y la directora general del Libro, del Cómic y la Lectura, María José Gálvez, como testigo de honor.

Todos estos objetos permanecerán custodiado en la caja 1180, que no se abrirá hasta el 29 de octubre de 2054, coincidiendo con el centenario de la muerte de Juan Chabás. En ese fecha, los herederos del autor determinarán el destino de estos objetos.