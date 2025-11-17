Caen un un 55% las atenciones por picadura de medusa en playas de Dénia

R. D. Dénia Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:02 Comenta Compartir

Dénia ha hecho balance este lunes del servicio de vigilancia y socorrismo en sus playas durante la campaña estival, labor desarrollada por la empresa Eulen. Un dato destacado es el notable descenso de las atenciones por picadura de medusa, que han caído un 55,33% respecto a la anterior campaña, con 507 atenciones frente a las 1.135 de 2024.

Lo que ha crecido de manera importante ha sido la ayuda y servicio a personas con movilidad reducida, prestada en la playa Punta del Raset, la Marineta Cassiana, Les Marines, Bovetes y, desde este año, también en la playa de L'Almadrava. Durante su funcionamiento, han registrado un total de 829 asistencias, un 34,14% más que en el mismo periodo del pasado año, «lo que indica el buen funcionamiento, el crecimiento y la fidelización del servicio en nuestras playas», ha celebrado el concejal Pepe Doménech. También es indicador de su consolidación entre el público el detalle que del total de asistencias de este año, 645 corresponden a usuarios que repiten la experiencia.

El personal de los puntos de baño adaptado realiza, fundamentalmente, cuatro tareas que, en orden decreciente de demanda son baño asistido, ducha asistida, acompañamientos desde el parking y otras. En cuanto al perfil de las personas atendidas, predominan las de nacionalidad española, ya que rondan el 95,3%, y las mujeres sobre los hombres, un 56,9% frente a un 43,10%.

Por lo que respecta a asistencias sanitarias prestadas en los ocho puntos de socorro distribuidos a lo largo de la costa, entre los meses de junio y octubre de 2025 se han registrado 1.076 asistencias, un 38,37% menos que el año pasado. Ello es debido a dos factores, según el informe elaborado por Eulen. Por un lado, el descenso de picaduras de medusa en un 55,33% y, en segundo lugar, el descenso de heridas leves que han requerido atención y que han sido un centenar menos que el pasado año. De este total de asistencias, ha habido que lamentar dos fallecimientos.

La principal causa de asistencia de primeros auxilios continúa siendo la picadura de medusa, con 507 casos. Le siguen las heridas leves, con 293, y picaduras de pez araña, con 131. Les Rotes y Bovetes continúan como las playas con mayor número de asistencias. Y destaca un aumento en la Almadrava, que ha pasado de ser la playa con menor número de intervenciones, con 55 en 2024, a registrar 151 este verano. Según el edil de Playas, «este dato es debido al refuerzo de la vigilancia en esta zona, a la que se han destinado más socorristas esta temporada».

Los socorristas de Eulen han efectuado 42 intervenciones acuáticas, desde rescate con embarcación a ayuda en la orilla. El 81% de las intervenciones, se produjo en los meses de julio y agosto, en horario de tarde, cuando las condiciones del viento y el mar son menos favorables. Por tipología, se han registrado 31 rescates acuáticos, sobre todo de bañistas y gente que practica el paddle surf; 6 intervenciones de ayuda, 3 acciones de búsqueda y 2 maniobras de extracción. Las playas con mayor número de rescates son, al igual que en 2024, Les Deveses y Raset. Y en el 71,4% de los casos ondeaba bandera amarilla o roja por las condiciones desfavorables del mar.

