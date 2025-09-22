Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa este martes un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias y tormentas y anuncia rachas muy fuertes de viento
Una parada del portero del Benigànim. CD Jávea
FÚTBOL

Buen arranque del Jávea en casa al ganar al Benigànim

La UD Calpe arranca un punto en su visita a L'Olleria

J. Zamora

Xàbia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:28

El Jávea, en el estreno ante su público tras su regreso a Lliga Comunitat ante su público, venció al Benigànim por 1 a 0. La afición, que respondió muy bien, dio mucho ambiente a la grada y disfrutó de un buen partido de su equipo.

La formación que entrena Julio Ivorra pudo haber dejado sentenciando el choque en la primera mitad. Además de adelantarse en el marcador con el tanto de Joan Pedro, dispuso de algunas ocasiones para aumentar su ventaja.

El debutante Fofó puso orden en el juego de su equipo. En la recta final del primer tiempo, Maverick pudo marcar, pero su lanzamiento de penalti lo desvió el portero visitante. Otra gran intervención del cancerbero del Benigànim llegó al desviar a córner un disparo de Destefano. Maverick tuvo un mano a mano que no acertó a resolver, el portero visitante le ganó la partida. Se llegó al descanso con el 1 a 0.

La segunda parte nada tuvo que ver con la primera, aunque las ocasiones siguieron siendo para los locales. El conjunto visitante apenas tuvo llegadas claras al área del Jávea. La emoción se mantuvo hasta el final en un choque donde los locales debieron de haber ganado con una mayor amplitud. La falta de acierto en el remate lo impidió.

Por su parte, la UD Calpe arrancó un punto en su visita a L'Olleria donde empató a uno. Los valencianos se adelantaron en el marcador al marcar Cambreta desde el punto de penalti.

Los calpinos no le perdieron la cara al partido. En tiempo de prolongación, un remate de David significó el tanto del empate.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 50 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  4. 4 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  7. 7

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  10. 10 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Buen arranque del Jávea en casa al ganar al Benigànim

Buen arranque del Jávea en casa al ganar al Benigànim