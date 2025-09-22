Buen arranque del Jávea en casa al ganar al Benigànim

J. Zamora Xàbia Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:28 Comenta Compartir

El Jávea, en el estreno ante su público tras su regreso a Lliga Comunitat ante su público, venció al Benigànim por 1 a 0. La afición, que respondió muy bien, dio mucho ambiente a la grada y disfrutó de un buen partido de su equipo.

La formación que entrena Julio Ivorra pudo haber dejado sentenciando el choque en la primera mitad. Además de adelantarse en el marcador con el tanto de Joan Pedro, dispuso de algunas ocasiones para aumentar su ventaja.

El debutante Fofó puso orden en el juego de su equipo. En la recta final del primer tiempo, Maverick pudo marcar, pero su lanzamiento de penalti lo desvió el portero visitante. Otra gran intervención del cancerbero del Benigànim llegó al desviar a córner un disparo de Destefano. Maverick tuvo un mano a mano que no acertó a resolver, el portero visitante le ganó la partida. Se llegó al descanso con el 1 a 0.

La segunda parte nada tuvo que ver con la primera, aunque las ocasiones siguieron siendo para los locales. El conjunto visitante apenas tuvo llegadas claras al área del Jávea. La emoción se mantuvo hasta el final en un choque donde los locales debieron de haber ganado con una mayor amplitud. La falta de acierto en el remate lo impidió.

Por su parte, la UD Calpe arrancó un punto en su visita a L'Olleria donde empató a uno. Los valencianos se adelantaron en el marcador al marcar Cambreta desde el punto de penalti.

Los calpinos no le perdieron la cara al partido. En tiempo de prolongación, un remate de David significó el tanto del empate.