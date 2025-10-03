Benitatxell pide financiación a la Diputación para la ronda que saque del casco urbano 32.000 vehículos diarios Los tres grupos municipales aprueban por unanimidad esta solicitud para hacer realidad la reivindicación histórica de una circunvalación que ponga fin a los colapsos y al riesgo para los peatones

R. D. Benistatxell Viernes, 3 de octubre 2025, 19:23 Comenta Compartir

Benitatxell lucha para lograr con urgencia una solución al colapso viario que sufre, ya que cada día más de 32.000 vehículos atraviesan su núcleo urbano por las carreteras provinciales, la CV-740 y la CV-737. Este viernes los tres grupos municipales que integran la Corporación, Més Benitatxell, REDcv y PP, han votado de forma unánime en el pleno extraordinario la propuesta para pedir financiación a la Diputación de Alicante para una circunvalación que permita sacar ese tráfico del interior del pueblo y hacer así realidad una reivindicación histórica de la población.

Desde hace décadas, este municipio convive con los problemas circulatorios y esa situación se ha vuelto insostenible, con importantes colapsos de tráfico y el riesgo para los peatones. Las dos carreteras provinciales actúan como ejes de paso entre municipios, sin adaptación real a las condiciones de seguridad, accesibilidad ni convivencia urbana. Este tráfico, que incluye camiones de gran tonelaje, discurre por calles como Padre Plácido o Capelletes, con secciones de menos de 4,5 metros de calzada y aceras inferiores a 75 centímetros, en entornos escolares, residenciales y comerciales. Eso deriva en un riesgo constante para los peatones, atascos habituales y una fractura urbana que divide al pueblo.

Ambulancias, bomberos y policía han visto en numerosas ocasiones comprometida su capacidad de intervención por los bloqueos circulatorios que se registran de forma frecuente, y más en verano. Estas retenciones no sólo afectan a la vida cotidiana del municipio, sino que también perjudican de forma evidente a la movilidad de toda la comarca, condicionando desplazamientos habituales, servicios sanitarios y escolares, así como la actividad económica y turística de la Marina Alta. Además, el ruido, la contaminación y la inseguridad impiden consolidar espacios públicos de calidad.

Durante muchos años, Benitatxell ha dejado patente su solidaridad con la vertebración vial comarcal, asumiendo el papel de enlace natural entre poblaciones de mayor tamaño. Esta función ha favorecido la conexión y desarrollo económico y urbanístico de esta zona de la Marina Alta.

Sin embargo, ese mismo enlace atraviesa y divide su casco urbano, generando problemas de seguridad, convivencia y accesibilidad que la población soporta desde hace demasiado tiempo. Según el ayuntamiento, esta contribución histórica tiene hoy en día un coste muy alto para el bienestar de su población. También ha incidido en que aspiran a «ser un pueblo de destino, no sólo de paso: un lugar que invite a visitarlo, pasearlo y vivirlo».

El consistorio ha invertido en los últimos años en medidas de movilidad sostenible, ampliación de espacios peatonales, zonas de pacificación y estacionamiento disuasorio. Estas políticas han supuesto avances, pero resultan insuficientes si no se aborda el verdadero problema estructural, que es la necesidad de una infraestructura que desvíe el tráfico de paso fuera del casco urbano.

El proyecto de ronda de circunvalación ya ha sido planificado y redactado en su primera fase. Es una actuación estratégica reconocida como prioritaria por la propia Diputación de Alicante. Las conversaciones mantenidas por el Ayuntamiento de Benitatxell con representantes provinciales evidencian una predisposición favorable a llevarlo a cabo. Pero aún falta el paso esencial, la previsión presupuestaria que permita su ejecución.

Por ese motivo, el pleno ha pedido a la institución provincial que incorpore la previsión presupuestaria que corresponda para la ejecución de la circunvalación. «Es una necesidad objetiva, urgente e inaplazable para garantizar la seguridad, la movilidad local y comarcal y la calidad de vida de toda la ciudadanía», han recalcado. En esta misma sesión, los votos a favor de Més Benitatxell y PP han permitido aprobar la cesión de terrenos municipales a la Diputación para la ejecución de la esperada rotonda en el peligroso cruce de Cansalades.

Pero este no ha sido el único pleno extraordinario celebrado hoy en la localidad. Antes ha tenido lugar la sesión solicitada por REDcv para reclamar la dimisión del alcalde, Miguel Ángel García, y los concejales Mayte Roldán y Jorge Pascual. La petición ha sido desestimada al contar con tan sólo el respaldo de dos de los diez asistentes.