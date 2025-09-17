RED Benitatxell solicita un pleno extraordinario para pedir la dimisión del alcalde y dos ediles La formación quiere llevar a votación esta propuesta para que dejen su cargo «por haber pactado con una corrupta»

RED Benitatxell ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario para pedir la dimisión del alcalde y dos ediles. Esta formación, con tres representantes en la Corporación, quiere llevar a votación esta propuesta para que dejen su cargo «por haber pactado con una corrupta» años atrás, en referencia a la exconcejala Nieves García, condenada a dos años, tres meses y un día de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Desde RED han remarcado que, debido a la profundidad del debate que va a generar esta propuesta y los numerosos datos a analizar, es necesario que el tema se aborde en una sesión monográfica. Asimismo, han apuntado que dudan de que el primer edil, Miguel Ángel García, de Més Benitatxell, accediese a incluir el tema en el orden del día de un pleno ordinario al ser «poco amigo de la transparencia» y «dado su propio interés en los temas a tratar, y su resistencia a facilitar al ciudadano su oscura gestión».

Fuentes municipales han indicado que el departamento jurídico está estudiando la petición dado que el pleno no es competente en lo que se solicita, la dimisión del alcalde y dos ediles, puesto que renunciar al acta de concejal es una decisión individual.

Miguel Ángel García ha reconocido que era de esperar que este partido volviera a sacar a la palestra el tema de Nieves García, «es una nueva vuelta al pasado». El alcalde ha remarcado que cuando hicieron la moción de censura, en 2018, que apartó de la Alcaldía de Josep Femenia (de RED), ella estaba investigada pero no procesada. También ha recordado que el propio Femenia no tuvo problemas años antes, cuando estaba investigada, en pactar con ella los presupuestos para poder aprobarlos.