Urgente Aemet lanza la previsión del fin de semana en la Comunitat, anuncia tormentas y señala las zonas donde caerán
Ricard Pérez Miñana y Vicent Grimalt, tras firmar el convenio de colaboración. LP

El Ayuntamiento aportará 60.000 euros para 'Dénia, Ciudad del Pensamiento'

El alcalde y el secretario general de la Fundación Ciutat Creativa de la Gastronomía firman el convenio para este proyecto que se celebrará entre septiembre y noviembre

R. D.

Dénia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:03

El Ayuntamiento aportará 60.000 euros para 'Dénia, Ciudad del Pensamiento 2025'. El alcalde, Vicent Grimalt, y el secretario general de la Fundación Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana, Ricard Pérez Miñana, han firmado este jueves un convenio de colaboración para la realización y coordinación de las actividades de este proyecto cultural y académico, que se celebrará entre septiembre y noviembre de este año.

La Fundación, de la que forman parte el propio consistorio, el Circulo de Empresarios de la Marina Alta (Cedma), la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (Aehtma) y Baleària, sustenta entre sus proyectos principales 'Dénia Ciutat del Pensament 2025'. Esta iniciativa combina actividades divulgativas, culturales y artísticas para fomentar el diálogo entre humanidades, ciencia y arte, promoviendo valores universales como el conocimiento, la creatividad, la sostenibilidad y la empresa con humanidad.

Entre septiembre y noviembre, el calendario ofrecerá diferentes propuestas de reflexión y diálogo, accesibles a toda la ciudadanía, cuya programación detallada se presentará en los próximos días. De momento, ya se han dado a conocer la Feria Terra y Mar, que se celebrará este sábado, y la exposición fotográfica del Fotoclub Dénia, que se inaugurará el 25 de septiembre dentro del área artística.

Grimalt ha subrayado que, «con este convenio, Dénia da un paso más en su apuesta por situarse no solo como un referente gastronómico, sino también como un referente en el ámbito de la reflexión, la creatividad y el conocimiento». Por su parte, Pérez Miñana ha señalado que esta propuesta supone «abrir un nuevo camino para que la ciudad se convierta en un espacio de referencia para la divulgación, la reflexión crítica y el intercambio de ideas, reforzando el carácter innovador y creativo de nuestro territorio».

