El fuego que se ha declarado en la zona dels Tossals. Policía Local de Xàbia

Arden 2.000 metros cuadrados en un incendio de matorral en Xàbia

El fuego afecta a un bancal abandonado en la zona dels Tossals, con varios chalés próximos

R. Gonzalez

Xàbia

Martes, 28 de octubre 2025, 20:31

Comenta

Un incendio ha calcinado este martes unos 2.000 metros cuadrados de matorral en Xàbia. Según ha explicado el concejal de Seguridad, Juan Ortolá, el fuego se ha declarado en un bancal abandonado en la zona dels Tossals.

Las llamas han comenzado poco antes de las cuatro de la tarde, según ha indicado el edil, y el temor era que avanzaran ya que en la zona hay varios chalés. Afortunadamente, la rápida intervención de los medios desplegados ha permitido controlar con rapidez el incendio.

En la zona han estado actuando efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, bomberos forestales y Protección Civil. También han acudido al lugar agentes de la Policía Local y la Guardia Civil. A las seis y media de la tarde ya se había extinguido el fuego.

Ortolá ha hecho hincapié en la importancia de mantener las parcelas limpias. El concejal ha remarcado que los bancales abandonados y llenos de maleza suponen un peligro en caso de incendio, especialmente si hay viviendas cercanas.

