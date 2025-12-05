Ana Sala: «Lo hemos intentado todo para mantener el convenio con Cruz Roja» La alcaldesa de Calp asegura que han tenido que licitar el servicio preventivo de ambulancia y remarca que reclamarán un refuerzo urgente

R. González Calp Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:00

La reciente adjudicación del servicio preventivo de ambulancia para eventos organizados por el Ayuntamiento de Calp ha suscitado cierta polémica que la alcaldesa, Ana Sala, y el equipo de gobierno han querido atajar este viernes. La munícipe ha asegurado que «lo hemos intentado todo para mantener el convenio con Cruz Roja», pero que al tratarse de una competencia impropia, después de mucho batallar para seguir como hasta ahora, han tenido que licitarlo.

Sala ha detallado los distintos pasos dados por el consistorio desde 2016. Pese a los muros contra los que se chocaban, habían seguido manteniendo el convenio con Cruz Roja para ese servicio preventivo de ambulancia y habían pagado las facturas. Incluso presentaron un reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Conselleria de Sanidad pidiendo la compensación por el coste económico que había tenido que soportar por la prestación del servicio de transporte sanitario en el municipio, estimado en 1.288189,96 euros.

Al no lograr su objetivo, el ayuntamiento interpuso recurso contencioso-administrativo. Pero el Tribunal Superior de Justicia lo acabó desestimando el pasado año. A esta situación se sumó el hecho de que las facturas para Cruz Roja por el convenio ya no pudieran pasar por pleno, de manera que debía firmarlos la alcaldes y eso significaba que, en caso de haber algún problema, sería ella la que debería responder, incluso con su patrimonio.

Ante esta situación, el gobierno local optó por seguir lo que decían los técnicos y lo que marca la ley. De esta manera, el consistorio tuvo que sacar a licitación ese servicio y ha sido adjudicado a la empresa Ambulancias Vallada.

Asimismo, la alcaldesa ha remarcado que van a reclamar a la Generalitat el refuerzo urgente del servicio de ambulancia de Calp ante «la desprotección sanitaria del municipio». La próxima semana llevarán al pleno una moción en estos términos. Además, tienen prevista una reunión con la Conselleria de Sanidad.

Finalmente, Sala ha querido agradecer a Cruz Roja toda la labor desarrollada durante los últimos años al frente del servicio preventivo de ambulancia.