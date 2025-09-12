Alberto Ferruz y Pepe Rodríguez, entre el jurado de la XII Gourmet Race El CN Moraira da a conocer el cartel de la regata, que este año rendirá homenaje a Alicante Gastronómica Solidaria y WCK

El Club Náutico Moraira ha dado a conocer el cartel oficial y los miembros del jurado de la XII Edición de la Gourmet Race, una peculiar regata en el Mediterráneo donde se cocina navegando. El evento, que combina deporte náutico y alta gastronomía, se celebrará el próximo sábado 4 de octubre de 2025 en la bahía de Moraira. El jurado estará presidido por Alberto Ferrúz, del restaurante BonAmb de Xàbia, y entre sus integrantes estará, entre otros, Pepe Rodríguez, del restaurante El Bohío y jurado de MasterChef.

La Gourmet Race es una regata única en España, en la que cada tripulación debe elaborar un plato a bordo durante la navegación, con un ingrediente común facilitado por la organización. Tras la travesía, los equipos presentan sus creaciones y un jurado de alto nivel evalúa las propuestas. En esta edición está prevista la participación prevista de más de treinta embarcaciones.

En ediciones anteriores, la Gourmet Race ha contado con la presencia de figuras de la talla de Juan Mari Arzak, Dani García, Susi Díaz, Paco Torreblanca, José Carlos Capel, Kiko Moyá o Joël Robuchon, considerado el chef del siglo con 32 estrellas Michelin. Este elenco ha servido para consolidar este evento como una cita de referencia en el calendario gastronómico y náutico.

En el jurado de esta edición también están los chefs José Manuel Miguel (Beat de Calp), Enmanuelle Baron (Casa Pepa de Ondara), José Vicente Pérez (El Bressol de Calp), Pepa Muñoz (El Qüenco de Pepa de Madrid), Pepa Navarro (El Cranc de Altea), Marta Devesa (El Hogar del Pescador de la Vila Joiosa), Nazario Cano (Ritual Terra Hotels de Moraira y Xàbia), Carmen Collado (Vlue Arribar de Valencia) y Arturo Salvetti (Gallo de Oro de Moraira). El grupo de evaluadores de los platos se completará con el pdriodista gastronómico y bodeguero José Ignacio Cuenca y Óscar Carrión, director de GastroUni (Universidad de Alicante).

Además, este año se rendirán dos homenajes especiales en el acto de entrega de trofeos en agradecimiento a su colaboración solidaria durante la dana de Valencia. Uno tendrá como protagista a Alicante Gastronómica Solidaria, la plataforma de chefs y hosteleros alicantinos que ha liderado numerosas acciones solidarias. La otra, a World Central Kitchen (WCK), la ONG fundada por el chef José Andrés que ofrece ayuda alimentaria en zonas afectadas por crisis humanitarias y desastres naturales.

Durante el evento, los visitantes podrán disfrutar en el Village de degustaciones, catas y actividades organizadas por los patrocinadores y colaboradores. Además, se instalará una pantalla gigante para seguir el desarrollo del evento.

Con esta nueva edición, el Club Náutico Moraira refuerza su compromiso de unir la pasión por el mar con la excelencia gastronómica, consolidando a la Gourmet Race como una experiencia única que atrae a navegantes, chefs, críticos y amantes de la buena mesa.

