40 agentes integran la nueva Unidad de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Dénia Están especializados en actos con grandes aglomeraciones de público, auxilio en catástrofes o emergencias y controles

Dénia Martes, 18 de noviembre 2025

La Policía Local de Dénia ha creado en su estructura una nueva unidad vinculada a la prevención y la seguridad ciudadana. Se suma así a las ya existentes Unidad Artemis, especializada en violencia de género; Unidad Eros, para la lucha contra la discriminación sexual y los delitos de odio; la Unidad Dron; los agentes tutores y los agentes mediadores. Este martes se ha presentado en el ayuntamiento esta nueva unidad, integrada por 40 agentes.

Está especializada en actos con grandes aglomeraciones de público, como acontecimientos festivos y culturales; el auxilio en catástrofes o emergencias; controles de seguridad ciudadana; delitos vinculados a la seguridad del tráfico; control de la movilidad y el cumplimiento de las ordenanzas municipales en materia de seguridad y protección ciudadana y civismo, según ha detallado el regidor de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto. «Es una unidad que complementa el trabajo policial de toda la plantilla mediante el refuerzo de una dotación especializada, formada y equipada para la prevención y la seguridad», ha remarcado.

Sus intengrantes han recibido «una formación táctica especial –en control y gestión del estrés o la coordinación de equipos, por ejemplo- que los capacitan para dar respuesta a las diferentes situaciones antes mencionadas», ha indicado el intendente principal jefe de la Policía Local de Dénia, Jovi Estruch. Además, ha agradecido a las policías locales de Alicante y de Elche su «colaboración activa» en la formación del componentes de la unidad.

El inspector Jorge Hernández está al frente de este grupo especializado. Sus objetivos, según ha expuesto Estruch, son dos. Por un lado, la anticipación a la comisión del delito o la infracción y, en segundo lugar, mejorar la percepción de seguridad de los vecinos y visitantes de Dénia.

Centrada en las tareas de prevención y seguridad, la unidad ha tomado como divisa distintiva una torre vigía, la torre del Gerro, «símbolo de vigilancia, seguridad y protección», rodeada por hojas de laurel, en alusión a «la excelencia y honor».

El nuevo grupo ha sido dotado del material necesario para llevar a cabo su trabajo, como chalecos antibala, cascos de protección, dispositivos electrónicos de control o un furgón habilitado para las necesidades de desplazamiento de los efectivos.

La creación de esta nueva rama no parte de cero, ha subrayado el intendente jefe, puesto que los miembros que forman parte han efectuado los últimos meses diferentes actuaciones relacionadas con sus funciones, para ir definiendo la operativa y funciones en consonancia con las necesidades de la ciudad.

Javier Scotto ha aportado algunos datos de ese trabajo realizado los últimos meses. En total se han efectuado 23 operativos y controles de seguridad ciudadana, de los cuales, un 73,9% han sido en horario nocturno. Se han controlado 764 vehículos en los puntos de verificación de alcoholemia, drogas y seguridad ciudadana y 332 personas. Como resultado, han sido detenidas siete personas. Cuatro de ellas por un delito contra la salud pública; dos por falsedad documental y una por desobediencia y resistencia a la autoridad. Así mismo, se registran 60 denuncias administrativas por alcoholemia positiva y 13 por consumo de drogas al volante.

El control del tráfico ha derivado en 101 denuncias administrativas, la mayoría por no tener la ITV en orden (33 casos), no llevar el cinturón de seguridad (23), conducir sin el seguro obligatorio (8), conducir sin carné (7) y no llevar casco de protección en un ciclomotor o en un vehículo de movilidad personal (5).

Por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública se han interpuesto 62 denuncias, por confiscación de arma prohibida, 5; y por actos incívicos en vía pública e infracción de la ordenanza de convivencia ciudadana, 63. De estas últimas, la mayor parte han sido por consumo de alcohol en la calle (32), embargando la policía 102 botellas; también para orinar en la vía pública (28); por música alta alterando el descanso del vecindario para causar daños a la propiedad municipal.

Al acabar el acto de presentación, el alcalde, Vicent Grimalt, ha hecho entrega de la divisa que lucirán los miembros de la unidad a su jefe y a tres agentes que lo acompañaban en representación del grupo.