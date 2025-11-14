Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vehículo de la Policía Local de Dénia. LP

La Policía Local de Dénia auxilia a una septuagenaria gracias a la llamada de su vecina

Los agentes encontraron a la mujer en el suelo de su vivienda en estado grave

B. González

Dénia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:49



La rápida actuación de la Policía Local de Dénia evitó este jueves un desenlace trágico gracias a la colaboración ciudadana. Los agentes recibieron el aviso de que una vecina no respondía a las llamadas en su domicilio. Un aviso que resultó crucial para auxiliar y salvar la vida de una mujer de 77 años.

Los hechos ocurrieron por la tarde, la vida de la septuagenaria alertó de que su vecina no respondía a sus llamadas al domicilio por lo que temía por su vida. La patrulla de la Policía Local que se desplazó al domicilio de inmediato, tras acceder a la vivienda, encontraron a la mujer tendida en el suelo, en un estado de grave debilidad.

Los agentes solicitaron con urgencia la asistencia sanitaria y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias envió un equipo del SAMU, que, tras estabilizarla, fue trasladada al Hospital de Dénia.

Desde la Policía Local destacan que este caso demuestra cómo la colaboración ciudadana puede salvar vidas.

