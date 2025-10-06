Afectados por los deslindes en Dénia: «Nos confiscan la casa» Propietarios de viviendas de la playa de Les Deveses aseguran que van a seguir defendiendo sus viviendas, que llevan décadas en la familia

R. González Dénia Lunes, 6 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Algunos de los afectados por los deslindes aprobados por el Ministerio para la Transición Ecológica en el litoral de Dénia han asistido con gran decepción al pleno extraordinario celebrado este lunes. El hecho de que todos los partidos no hayan ido de la mano para defenderlos les ha resultado descorazonador, especialmente por la situación en la que se encuentran. María Rosa Morera y su marido Carlos son dos de esas personas que van a perder una propiedad que lleva décadas en la familia. No creen que sea justo lo que les hacen. «Nos confiscan la casa», han lamentado.

No les van a pagar nada. Les dan la opción de quedarse en régimen de concesión en una vivienda que era suya. María Rosa ha remarcado que su padre cuando compró la parcela, en 1953, era un bancal de 4.000 metros cuadrados y por aquella época la orilla no quedaba tan cerca, ya que el mar ha ido ganando terreno con el paso del tiempo.

Esta familia, al igual que otras, no piensan quedarse de brazos cruzados. «Nuestra opción es defender la casa», ha asegurado Carlos. También se ha preguntado por qué nadie les protegió antes de que se llevara a cabo la regeneración, que ha ampliado de forma considerable la playa.

También Fina Peretó se ha visto perjudicada por la decisión del ministerio y por partida doble. Ella tiene una casa y después está la de su madre, que falleció. Ambas están afectadas, la suya y la que han heredado ella y sus dos hermanas, y ahora «se queda el Estado».

La divergencia de posiciones de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Dénia «no nos importa», pero considera que deben ponerse de acuerdo para ayudar a los afectados «porque es una injusticia y un robo lo que nos están haciendo». Fina ha criticado que no pueda vender unas propiedades que son suyas. «Me las dejan en concesión por 30 años, ¿para qué?», ha espetado con indignación.

Tampoco le han sentado nada bien las palabras de la portavoz socialista en el pleno, Maria Josep Ripoll. La edil de Territorio se ha mostrado favorable al deslinde argumentado que «son necesarios» porque «la vida de las personas es lo más importante». Ante estos comentarios, Fina Peretó se pregunta de qué la han de proteger «si yo ya me protegí cuando tocaba». Según ha señalado, antes de la regeneración ya pidió a Costas un permiso para hacerse una escollera provisional para proteger la vivienda, una actuación que le costó 12.000 euros y que en cualquier momento pueden pedirle que la quite.