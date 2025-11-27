Unai Vencedor y María Alharilla visitan el Parque Colegio Santa Ana

Unai Vencedor y María Alharilla, ambos jugadores del Levante en el equipo masculino y femenino, respectivamente, han acudido hoy al Parque Colegio Santa Ana en ... una jornada en la que han compartido momentos con todos los niños allí presentes. En esta visita, ambos han contado un poco sus experiencias en los terrenos de juego, además de otras más personales.

El mensaje que ambos quisieron transmitir a los jóvenes era el de la constancia, la dedicación y el compañerismo. Además, los niños tuvieron un espacio para poder preguntarles sobre cualquier cosa relacionada con sus carreras futbolísticas.

Unai Vencedor, al ser preguntado sobre cómo era capaz de tener tanta energía, respondía: «Lo principal es descansar bien. Es imprescindible dormir las horas que hay que dormir». Por su parte, Alharilla incidía en la importancia de una buena alimentación. Los niños también sintieron curiosidad sobre cómo se sentían al jugar un partido en el Levante, a lo que Vencedor contestaba que «con mucha felicidad».

Por último, todos los jóvenes han tenido la oportunidad de sacarse una foto con los dos ídolos granotas, en una jornada que seguramente no olvidarán nunca.