El último récord pendiente de Morales El actual capitán del Levante ostenta muchas de las mejores marcas de la historia granota, pero se le resiste un hito en los derbis contra el Valencia

Eric Martín Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:17

Con todos sus amantes y pese a sus detractores pese a esa polémica marcha al Villarreal por un par de temporadas, Morales es historia viva del Levante UD. A lo largo de su periplo en el Ciutat de Valencia en sus dos etapas, ha dejado un legado imborrable. Dos ascensos conseguidos, goles maradonianos para la hemeroteca, el tercer jugador más goleador y con más partidos disputados... La lista es extensa y si entramos en matices más específicos se ampliaría.

No obstante, dentro de todos los récords vigentes que llevan su puño y letra, a Morales se le resiste todavía uno de ellos. Y este tiene que ver precisamente con los derbis, donde este viernes tendrá la oportunidad de acercarse a una plusmarca sin su nombre. Porque a pesar de que le avalan hasta 16 enfrentamientos contra el Valencia -únicamente en los que defendió los colores azulgranas- no es de sus víctimas favoritas ni ha rubricado demasiadas dianas, lo que le alejan del pichichi en estos derbis regionales.

Hasta la fecha, 'El Comandante' tan solo ha logrado marcar tres goles al Valencia. El primero de ellos es uno de esos que no se olvidan y con un significado más que especial para él. Lo hizo en su debut en este tipo de encuentros. Su parábola hacia Gol Alboraya buscando la escuadra del palo largo durante la noche de un 22 de noviembre de 2014 no se olvida. Fue la culminación de un disparo impecable que, a la postre, se tradujo en una satisfactoria victoria para el Levante delante de su público.

Tras ello, llegó una prolongada sequía. El extremo, ahora reconvertido definitivamente a delantero ya que los años no pasan en balde, se vio incapaz de batir la meta valencianista. Pero los goles volvieron y además por partida doble. Su segunda y tercera diana frente al Valencia fueron tristes. Primero, porque fue durante la época de la pandemia, con ausencia de público y donde no se pudo desatar la emoción con la afición. Y después porque aquel partido inaugural de la temporada 2020-21 se tradujo en una derrota (4-2) en contra de los intereses granotas.

Por delante, Morales tendrá al menos dos oportunidades para mejorar sus cifras. Pese a todo, tendrá que afinar su punto de mira, y más si pretende subir a la cumbre de estos duelos que llevan disputándose durante más de 100 años. Tres goles más necesita para igualar a Roger Martí, rey indiscutible en el ranking general de ambos equipos, que con seis dianas mostró su predilección y continuos castigos en forma de materializaciones contra el Valencia.