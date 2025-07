Sólo hay tres inscritos del Levante en LaLiga

Queda menos de un mes para que el balón vuelva a rodar y todos, tanto jugadores como aficionados, vuelvan a disfrutar de una nueva temporada ... en LaLiga. En estas cuatro semanas hasta que se señale el pitido inicial, las plantillas cambian mucho. Hay algunos clubes que esto se lo toman al pie de la letra y prácticamente de un mes para otro son irreconocibles por su composición y piezas disponibles. Sin embargo, en esta ocasión no será el caso del Levante UD. A pesar de que todavía le resta formalizar al menos cuatro o cinco fichajes, tiene los deberes bastante avanzados para las alturas del verano en que nos encontramos. En cambio, este hecho no se traduce de cara a los criterios formales con LaLiga. Porque mientras Julián Calero mantiene cierta normalidad en pretemporada, apenas hay tres inscritos a fecha de hoy y durante las siguientes fechas deberá ir dando cabida a los trámites de alta federativa de sus futbolistas.

El central Dela, el centrocampista Sergio Lozano y el delantero Iván Romero son provisionalmente la única representación con la que cuenta el Levante si ahora mismo tuviera que empezar a competir. Un número de efectivos insuficiente para ni siquiera poder formar un once inicial, ni incluyendo a todos los sub-23 que podrían mantener dorsal que no fuera del primer equipo o algunos canteranos que vienen despuntando fuerte. Algunos de ellos como Paco Cortés, a medio plazo quiere hacerse hueco.

Pero paciencia. Es simplemente una mera circunstancia. A diferencia de los últimos años en que se disputaron los primeros encuentros todavía con distintos futbolistas esperando el ok para vestirse de corto, como sucedió el pasado curso con Iborra y Alfonso Pastor sin ir más lejos, esta temporada no volverá a repetirse ningún episodio de este tipo. Todo está bajo control económico. El pasado marzo y gracias a las ventas de Andrés García y Kochorashvili ya se cumplió con los requisitos para no mantener por tercera vez un balance deficitario, a paliar con posteriores recursos económicos, como la ampliación de capital o algunas inversiones extra de Danvila.

Por ello, la entidad levantinista no tardará en ponerse manos a la obra para procesar el resto de las inscripciones en LaLiga, que prácticamente supone la totalidad de la plantilla. Por una parte, la de los seis fichajes, cuyos actores son Víctor García, Toljan, Matturo, Matías Moreno, Olasagasti y Kervin Arriaga. Por otra parte, la de aquellos jugadores que no son nuevo pero vuelven de cesión y al alterar su club de origen deben volver a ser inscritos; Pablo Cuñat y Óscar Clemente son esos nombres.

Y luego falta además todos aquellos jugadores que en algún momento del año, desde septiembre de 2024 hasta el momento actual han alterado su situación contractual mediante renovación u otras circunstancias. Alfonso Pastor (al que se le dio 'ficha A' en enero), Elgezabal, Cabello, Pampín, Oriol Rey, Morales y Brugui son esos casos. Mención a parte para Pablo Martínez, que también se inscribió ya iniciada la competición, y Carlos Álvarez, al que en su tercera temporada ya debe ostentar a todos los efectos condición contractual con ficha profesional. Ya finalmente, tanto con Álex Primo, Víctor Junior como con Carlos Espí se deberá tomar una decisión firme de qué condición ostentan para la campaña 2025-26, si bien se pretende que en caso de permanecer en el equipo sea también con dorsal del 1 al 25.