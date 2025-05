Un derbi con la vista puesta en Primera

Sin rodeos. Sin medias tintas. Todo el camino que ha hecho el Levante esta temporada es para llegar a momentos como este. Es su 'gran ... día', no porque este partido vaya a decidir nada —es importante, pero no decisivo, ya que todavía quedan nueve puntos en juego—, sino porque, como dice Calero, si quieres estar en situaciones grandes, te tienes que comportar como un grande. Y los granotas tienen la oportunidad de hacer realidad estas palabras.

El reto es mayúsculo; las ganas y la ilusión, aún mayores. El contexto no es el mejor: en el Martínez Valero, frente a 25.000 franjiverdes, una presión constante y ante el líder de la categoría, el Elche, que es, como dice Julián Calero, «el mejor equipo de la liga hasta ahora. Eder tiene un fantástico equipo, y por eso van primeros: porque están muy trabajados», explicaba el técnico madrileño. Además, los granotas no llegan en su mejor estado de forma. La derrota en Oviedo y el empate 'in extremis' ante el Tenerife han levantado una nube de dudas entre la afición. Sin embargo, y pese a esto, hay unas palabras a las que se pueden agarrar los seguidores levantinistas y es que, ¿Todo va a salir bien, no?

Estas fueron unas palabras que dijo Julián Calero en su presentación como entrenador y que, a más de uno, se le han quedado grabadas a fuego en la memoria. Porque si algo caracteriza a este Levante es que sabe reponerse de los golpes o mazazos.

Se tuvieron malas etapas, como por ejemplo entre noviembre y diciembre, donde no se ganó en cuatro partidos y se auguraba una nueva temporada «a lo Calleja», estando fuera del play-off y el equipo respondió. Se fue una baza importante como Andrés García, y el equipo respondió e incluso mejoró. Entonces, ¿qué mejor momento que este para que el Levante dé un golpe encima de la mesa tras dos pinchazos que han creado un mar de dudas?

De ahí que, durante esta semana, desde el club granota se haya creado una especie de hermetismo para evitar todo tipo de distracciones o polémicas, como las discrepancias en cuanto al reparto de las entradas para la afición visitante. «Queremos estar muy concentrados en lo nuestro, estar unidos, y ojalá esa forma de comportarnos nos dé frutos», apuntaba Calero en la previa. En teoría, serán 626 los afortunados que estarán en la grada visitante —más si alguno se infiltra entre los locales— animando sin parar a su equipo durante el partido.

Para esta batalla tan trascendental, Calero no tendrá disponibles a todos sus guerreros, ya que Iván Romero sigue con su proceso de recuperación y podría estar volviendo poco a poco la semana que viene. Cabello es baja por sanción, tras recibir la quinta amarilla en Tenerife, pero no ha entrenado en toda la semana. Quienes llegan entre algodones son Dela, Oriol Rey y Kochorashvili.

El georgiano sigue arrastrando las mismas molestias de tiempo atrás y no se sabe si partirá en el once inicial. Mientras que el defensa y el centrocampista volverían con el equipo tras unas semanas en el dique seco. Lo bueno es que el Levante sabe adaptarse pase lo que pase, ya que, pese a estar sin su segundo máximo goleador, que es Iván Romero, los de Calero son el segundo equipo de la categoría con más tantos: un total de 61, solo por detrás del Almería con 67. Los granotas estarán pendientes del partido entre Racing y Oviedo, ya que una victoria de alguno sino se consigue el triunfo en Elche le podrían arrebatar la segunda plaza.