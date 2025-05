Calero: «No afrontamos este partido como una final pero sí como algo trascendental para nuestro desenlace»

Se acabó la espera. Ha llegado el momento del Levante, el momento de ver si todo va a salir bien o no, como dijo Calero ... en su presentación. El partido ante el Elche, en el Martínez Valero, mañana a las 18:30, es toda una final para los dos equipos. Es un derbi, y enfrenta al líder de la categoría contra el segundo clasificado, de ahí que se piense que este es el gran día. Esto decía Julián Calero en la rueda de prensa previa al encuentro de la jornada 39:

«Sabemos que es un partido muy importante, pero al final se reparten tres puntos. Tan importante es lo de la semana pasada como esto, aunque hay que tener en cuenta el golaveraje. Es un partido muy especial, por la cercanía, por el derbi, primero contra segundo. Tenemos muchas ganas de disfrutar», decía el técnico granota.

El Elche está fuerte en casa, sin perder desde noviembre: «Siempre es importante tener en cuenta esta serie de resultados y estadísticas. El Elche, en casa, está siendo poderoso, pero fuera están sufriendo, como todos. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ver en qué podemos mejorar, recuperar nuestra identidad y saber que vamos a un sitio precioso. Si quieres estar en sitios grandes, te tienes que comportar en grande. En un estadio al que vamos con ese ambiente y todo lo que hay en juego, toca sacar la mejor versión de cada jugador y ser fieles a nosotros mismos. Recordar qué nos ha traído hasta aquí y no perderlo, pese a los últimos resultados. Me voy al global: hemos sido un equipo muy fiable, pero luego el fútbol nos pone en nuestro sitio», apuntaba Calero.

¿Es una final este partido o no?: «Al partido no se le quita la importancia que tiene. Hemos decidido aislar al grupo porque creemos que es lo mejor para nosotros. Ahora es momento de hablar poco y solo lo necesario, y creíamos que esto empezaba aquí, en Elche. No lo afrontamos como una final, pero sí como algo trascendental para nuestro desenlace. Aun así, no será definitivo, porque quedan nueve puntos por disputarse. Pase lo que pase, seguiremos muy vivos y con opciones de creer más que nunca en nuestras posibilidades», explicaba el madrileño.

Problemas físicos y posibles bajas: «Iván no llega, no ha entrenado durante la semana. Veremos si la próxima se reincorpora poco a poco. Dela y Oriol han ido de menos a más; nos toca decidir, porque hoy era el entrenamiento definitivo y han entrado bastante bien. Cabello no ha entrenado esta semana por el esguince. Gio, con problemas, ha entrenado muy poco; no sabemos si puede estar de inicio, aunque puede estar bien. Ya lleva tiempo arrastrando molestias, y se le han agravado», destacaba el entrenador.

Hermetismo granota esta semana: «No es una falta de respeto a los medios, en absoluto. Creo que somos un club respetuoso con eso y siempre hemos atendido a todos. Pero ahora llega una situación en la que, en cualquier momento, un jugador dice algo y eso puede salirse de contexto. Puede enviarse un mensaje malinterpretado que genere un problema mayor. Queremos estar muy concentrados en lo nuestro, estar unidos, y ojalá esa forma de comportarnos nos dé frutos. Esto no es la clave, porque si no, nunca hablaríamos con vosotros. Es una estrategia para estar en un búnker», detallaba el míster.

La polémica de las entradas: «Son cosas del club. Hay una parte institucional en la que yo no entro. Se han dado las mismas entradas que se dieron en la Ciutat de València, hasta ahí todo es correcto. A partir de ahí, el club gestiona sus estrategias como quiere. Seguramente no quieren que vayan tantos aficionados desde València, porque si hubiese muchas más entradas, irían miles. Cada club utiliza sus estrategias. Lo que ha hecho el Levante es subvencionar al máximo número de personas. El karma de cada uno tendrá que ir por donde tenga que ir, ya sea bueno o malo», explica el entrenador del Levante.

¿Cómo servirá el hermetismo para el nivel mental y físico?: «Eso dependerá del resultado, de si va bien o no. Siempre, por desgracia para nosotros, las decisiones se evalúan según el resultado: ese es nuestro examen final. El equipo está mentalizado y con ganas de afrontar el partido de mañana. Vamos con la ilusión de sacar todo adelante. Vamos con la mochila llena; lo que hay que ver es cómo terminamos comportándonos en el partido», sentenciaba el míster granota.

Mensaje a la afición: «Es de agradecer que quieran estar con nosotros. Si no se han facilitado las entradas, no me voy a meter. Lo que le digo a mi gente es que estén con nosotros, y gracias por ello. Esperemos que el karma nos ayude», explicaba el madrileño.

Eder Sarabia y el Elche: «Me gusta pensar, darle vueltas y buscar todas las opciones que nos plantea un equipo. Todas las semanas les damos un giro a la cabeza. El Elche te plantea un tipo de partido, y creo que es un rival que tiene muchos patrones buenos, este año mejor complementados en el juego y con capacidad para generar problemas. A eso súmale la cantidad de jugadores buenos que tienen. Tiene tres o cuatro delanteros muy buenos. Eder tiene un fantástico equipo, y por eso van primeros: porque están muy trabajados y están siendo el mejor equipo hasta ahora. Nosotros queremos competirles y hacerles mucho daño; ese es mi objetivo mañana. Si hacemos un buen partido, podemos sacar el resultado. Va a ser un partido y un pulso: tenemos que hacer las cosas bien», explicaba el granota.

Levante, el mejor contra los ocho primeros; Elche, el peor: «Yo me cambiaba por el Elche en la clasificación, lo que quiere decir que los puntos valen igual donde los ganes. Estamos compitiendo bien y ganando a equipos como Almería o Granada. También hemos perdido muchos puntos, pero hay una igualdad tremenda. Hay que hacer muchas cosas bien en el global para ganar el partido, y tener en cuenta los detalles», afirmaba el madrileño.

¿Hay un ritual para motivar al jugador?: «En estos partidos no es necesaria motivación extra, porque se puede generar sobreexcitación. No hay que pasar ese límite, porque eso puede ser perjudicial. Si te pasas de largo, es preocupante. Hay partidos que ya tienen esa energía, con vídeos, música, etc. Otros partidos sí la necesitan, pero en este caso, para nada. Con la salida y el recibimiento, ya es suficiente. Canciones con vídeos y de ellos mismos: vamos a buscar música que a ellos les motive», mencionaba el entrenador.

Cambios ante el Elche: «Puede haber cambios. Hemos apostado por una línea, pero siempre con variaciones. La plantilla ha estado muy viva. Han entrado unos, han salido otros, y eso es clave para rendir en momentos importantes. Hemos mantenido una línea importante de participación. Sí que puede haber algunas variaciones, y tácticamente habrá ajustes. Veremos si nos salen bien», decía el técnico granota.

¿Kocho jugando de lateral o anécdota?: «Es una posibilidad, porque tengo que manejar variables. Pero lo más importante es que Gio se encuentre bien, ya sea para empezar o para entrar más adelante. También pueden estar Dela o Manu, pero Kochorashvili se maneja bien en cualquier posición. Sabremos esta tarde si está bien», señalaba Calero.