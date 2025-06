Reunión con Julián Calero y más renovaciones en el Levante

Con la actividad futbolística llegada a su fin, en el Levante UD ya se mira un poco más allá en el futuro. El salto ... a Primera División implica una toma importante de decisiones y sobre todo que estas sean acertadas. Es por ello que, a lo largo de estos días, desde la disciplina granota se están llevando a cabo una serie de reuniones principalmente de prisma deportivo con tal de dirigir el rumbo en distintos frentes abiertos o sobre los que no hay más tiempo que perder.

Uno de ellos es el del director deportivo. Unos meses después de la renuncia de Felipe Miñambres a seguir en el cargo por discrepancias económicas, todavía no hay sucesor para el puesto. Pepe Danvila ha sido el responsable de mantener numerosas reuniones con profesionales del sector y de distintos perfiles. Algunos de ellos, pese a su predisposición inicial, no están por la labor de aceptar las condiciones que ofrecería el Levante; otros se mantienen a la espera del veredicto final, donde no se erige un claro favorito hasta el momento, y entre ellos no se descarta la continuidad de Héctor Rodas y José Gila, al frente del área deportiva durante este ciclo a priori de transición. La decisión no se demorará mucho más y entre lo que queda de semana y la siguiente debería anunciarse al elegido.

No serán las únicas puertas de los despachos que se abrirán en estas jornadas. El entrenador Julián Calero también dialogará largo y tendido para exponer las necesidades a cubrir en la plantilla y mantener un intercambio de opiniones sobre aquellos futbolistas por los que apostar y los que es conveniente que tomen otro camino distinto al de Orriols. Especialmente, habrá que hilar fino en las distintas demarcaciones en la defensa, con especial miramiento a los laterales, así como en la zona de la medular. Además, corresponde decidir con otras patatas calientes, como la correspondiente con el guardameta Andrés Fernández, uno de los más veteranos, pero que ha rendido a gran nivel y ha disputado prácticamente la totalidad de todos los partidos, salvo el último frente al Eibar. Tanto si se da el visto como si no, el murciano será llamado a orden de filas para trasladarle la postura del club y ver si acepta las pretensiones del Levante ahora en Primera División, en donde tampoco se podrá realizar elevados sobreesfuerzos.

No obstante, sí hay otros componentes del plantel azulgrana que tienen más claro su devenir en el equipo. Después del acuerdo de renovación con Brugui hasta 2028, finalmente por tres años sin condiciones y abordado el pasado mes de febrero, el siguiente anuncio sobre una renovación se espera que sea el de Diego Pampín. El lateral zurdo, en su llegada al Levante el pasado verano, rubricó su firma por un año más otro opcional. Estas variantes se basaban en la continuidad del equipo en la categoría, un hecho solventado de sobra al conseguir el ascenso, y la disputa de un mínimo de 1.500 minutos, que también rebasó con creces al ser titular indiscutible. A su vez, el establecer un solo año de inicio era una medida que permitía más margen salarial al club granota de cara a los inscripciones en LaLiga. Por ello, se hará pública la automatización de ese segundo año estipulado previamente para que el de Oleiros pueda demostrar qué nivel es capaz de aportar en la máxima categoría.

Y Pampín no es el único nombre propio que será protagonista durante las siguientes fechas. Entre los jugadores que serán confirmados para el proyecto de la temporada 2025-26 también se encuentran los casos de Unai Elgezabal, Morales, Oriol Rey, Algobia y, salvo giro inesperado, Vicente Iborra. En lo que respecta a Oriol, el club le trasladó una propuesta extra de renovación, al igual que a Carlos Álvarez, como avanzó Sin Tregua Radio, si bien este sí contaba ya con contrato en vigor hasta 2027.