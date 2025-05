Ramón Escolano: «Prefiero que el Levante ascienda en Burgos y celebrarlo a lo grande en el Ciutat»

Ramón Escolano (Cabanyal, 1979), presidente de la Delegación de Peñas del Levante, ya no recuerda ni cuánto tiempo es abonado granota, se está viendo absolutamente ... todos los partidos de Segunda División para hacer cálculos con los rivales del Levante y es de los que prefiere ascender en Burgos para celebrar por todo lo alto en el Ciutat en el último partido de Liga. Repasa en una entrevista para LAS PROVINCIAS cómo ve al equipo de Julián Calero para el partido de este domingo.

-A nivel deportivo y económico. ¿Cuál es para usted el momento más duro del Levante estos últimos años?

-Los últimos años del club, económicamente, no han sido buenos y, deportivamente, pues no nos podemos olvidar del penalti de Robert Pier, porque eso sí que fue un bacatazo. Muchos levantinistas estuvimos ahí, en la valla, a punto de salir, a punto de saltar, y no pudimos celebrarlo, desgraciadamente.

-¿Cuántos años lleva siendo abonado del Levante, si es que es abonado?

-Pues no te puedo decir cuántos años más o menos, pero muchos años. No sé si serán 20 años o así.

-¿Es tradición en su familia?

-Sí, vengo de familia granota 100%, ya que mi bisabuelo ya iba al campo de la Placheta, que es el campo donde jugaba el Levante. Luego mi abuelo también estuvo viendo ya en el Vallejo con mi padre, y mi padre a mí, y yo a mi hijo.

-Han sido temporadas de decepciones, pero se está a un paso de volver a Primera. ¿Qué tiene Calero diferente a otros entrenadores?

-Su optimismo, su trabajo y tener las cosas claras. También hubo un buen refuerzo, que es el de Elgezabal, que, creas que no, para mí es uno de los mejores defensas de la Segunda División, y el trabajo del equipo en general. El club ha hecho sus deberes y creo que ha sido una sinergia entre todos de creérnoslo y, día a día, estar ahí arriba. Vamos primeros, pero nos ha costado.

¿Van a ir muchas peñas a Burgos?

-Este partido es complicado porque ayer supimos el horario. No hemos podido organizar ni desplazamiento, ni las entradas que tenemos desde Aficiones Unidas, junto con la Liga, que les llega a todas las federaciones de peñas, no nos han podido llegar. Entendemos que, para este partido, lo mejor es como ha sido toda la temporada: estar todos juntos, trabajar todos juntos. Y, en este caso, el Levante ya pondrá las condiciones para hacer el desplazamiento y para tener la entrada.

-¿Cuántos desplazamientos ha hecho esta temporada?

-No los he contado, pero he hecho casi todos. Quitando algunos desplazamientos que eran muy difíciles de hacer por horarios, por lejanía, hemos estado siempre dando el servicio de hacer los desplazamientos. Algunos viajes que hemos organizado o queríamos organizar no hemos podido llevarlo a cabo por falta de aficionados, pero nuestro trabajo está ahí para que cualquier aficionado que no pudiese ir en coche tuviera la opción de ir en bus.

-Lesiones, ventas, problemas para inscribir fichajes. ¿Le parece que es meritorio ver al Levante, líder de Segunda División?

-Por supuesto. Gran trabajo del club, de la dirección deportiva, cómo cuidar a sus jugadores para que no se lesionen. La verdad es que lo han hecho perfectamente. Estamos en una recta final en la cual tienes a casi todos los jugadores activos y preparados para jugar. Agradecerle a la dirección deportiva y al club todo lo que están haciendo para este sueño.

-¿Va a ir usted personalmente a Burgos?

-La idea es ir. Si no hay ningún contratiempo, iremos.

-¿Cuál cree que ha sido el jugador más importante del Levante este curso?

-Es que mencionar a solo un jugador no sería justo, ¿no? Desde la portería, que es primordial tener al gran portero que tenemos, en la zona defensiva tenemos a Elgezabal, que destaca mucho. Luego están Pablo Martínez, Kochorashvili, Carlos Álvarez, Oriol Rey, Brugué… tenemos a grandes jugadores. Sería injusto seleccionar a uno solo.

-Juega el Mirandés hoy. ¿Va a estar pendiente del partido?

-Sí, estoy viendo toda la Segunda División prácticamente y celebrando goles que no son de mi equipo. Creo que no solamente estaremos nosotros, sino también los aficionados del Elche, los aficionados del Santander, del Oviedo, viendo todos los partidos de los rivales para ver cómo quedan. Estamos en un buen momento para disfrutar esto y estar unidos. Y eso, que entiendo que para este partido del Burgos no todo el mundo podrá ir, pero bueno, ojalá y todos los que se merezcan ir, pues que vayan y que animen y que se dejen el alma allí.

-Por ponerle un 'pero' al año del Levante. ¿Qué diría usted?

-En esta temporada ha habido muchos cambios, ha habido variaciones para bien. Hay cosas que cambiar y que pulir, pero la verdad que es muy notable todos los cambios que ha habido, tanto en el tema económico, deportivo, de transparencia, las relaciones públicas, y buena relación entre club y afición, que se había perdido un poco, entre comillas.

-¿Prefiere ascender en Burgos o le gustaría hacerlo en el Ciutat?

-Cuanto antes, mejor. Creo que nadie te va a decir nada. Cuanto antes, mejor, para no sufrir. Y luego ya, el último partido de Liga aquí en casa debería ser una fiesta. Entonces, yo preferiría subir en Burgos y luego ya, aquí en casa, montarla a lo grande.