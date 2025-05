LaLiga anuncia los horarios para el partido clave del Levante

Marcos Sánchez Valencia Lunes, 19 de mayo 2025, 09:16 | Actualizado 09:33h. Comenta Compartir

El Levante se podría jugar el ascenso en Burgos. Los de Calero están a un simple paso de dejar atrás la Segunda División. Es por eso que los granotas demandaban hace escasos días a La Liga que se publicasen los horarios para esta jornada 41, porque, teniendo en cuenta lo que hay en juego y que no se supiese la fecha exacta y la hora del encuentro, esto limitaba no solo la planificación del club, sino de toda la afición que quisiese desplazarse a El Plantío.

«LaLiga, que empatice un poco con nosotros. Ellos tendrán sus motivaciones, yo no las sé. Quiero que se pongan en nuestro lugar. No sabemos cuándo salir, no podemos planificar todo: los entrenos, cuándo salimos y demás. Creo que cómo se planifica esto… Este club no se puede permitir un chárter», esto decía Calero en la rueda de prensa posterior al partido contra el Albacete.

A las peticiones del técnico granota se sumaba uno de sus jugadores, Unai Elgezabal, que apuntaba que ellos, como equipo, solo se podían centrar en el partido. «Esto no depende de nosotros. Nosotros estamos exentos de darle relevancia a ese tipo de situaciones porque no depende de nosotros. Nosotros, centrarnos en el día a día», explicaba el central del Levante.

Pues, tras la jornada unificada que se disputó anoche de Primera División, La Liga ha anunciado los horarios para este partido clave del Levante, y es que los de Julián Calero jugarán el domingo 25 de mayo a las 18:30 horas contra el Burgos, al igual que el resto de equipos, salvo el Albacete-Racing de Ferrol, que abrirá la jornada, pero el sábado a las 18:30 horas. Los granotas podrían ascender si ganan ante el equipo de Ramis y el Mirandés pincha esta noche ante el Córdoba.