¿Por qué no puede el Levante poner pantallas en el Ciutat para ver el partido ante el Burgos? Una circular de LaLiga aclara qué establecimientos de hostelería sí podran emitir el encuentro de este domingo

Moisés Rodríguez Valencia Martes, 20 de mayo 2025, 00:19 Comenta Compartir

El levantinismo ya ve cerca el sueño de regresar a Primera y no quiere posponerlo más allá de este domingo (18:30 horas) frente al Burgos. Tras la victoira del Mirandés, los granotas deben ganar en El Plantío y esperar un empate o una derrota de los pupilos de Lisci o del Elche. Muchos aficionados viajarán el fin de semana, pero a muchos les tocará seguir el partido desde Valencia. Y no pocos buscan un escenario donde vibrar con muchos otros hinchas azulgranas.

Aunque muchos ya lo han propuesto, no será en el Ciutat, donde el Levante no tiene previsto instalar ninguna pantalla gigante. Y no es por capricho de la directiva, ni por una medida de contención de gasto. La decisión de la entidad granota se debe a temas económicos, pero mucho más globales en el mundo del fútbol profesional español, podría decirse que incluso a nivel global.

Tiene que ver, en resumidas cuentas, con los derechos audiovisuales que los clubes tienen cedidos a cambio de suculentos contratos. Con la previsión de últimas jornadas donde los aficionados se movilizarían de forma masiva, LaLiga ya emitió una circular en la que avisa a los clubes de que no pueden proyectar ningún partido ni en estadios ni en otro espacio público.

Cierra, por lo tanto, de forma tajante cualquier posibilidad de que algún club quiera instalar una fan zone para los aficionados que no puedan desplazarse a partidos decisivos fuera de casa, como es el caso del Levante a Burgos. «Por la presente, se recuerda a todos los Clubes/SADs de Primera y Segunda División que, con la llegada del desenlace final de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION, y con el fin de no incumplir ninguno de los contratos vigentes con los operadores audiovisuales, ningún Club/SAD ni ningún tercero está autorizado a emitir partidos de LALIGA en espacios abiertos al público. Ej. Plazas, centros comerciales, recintos deportivos, interiores de los estadios cuando el Club/SAD juegue fuera (como visitante), exteriores del estadio en cualquier caso, etc. Asimismo, ningún Club/SAD ni ningún tercero está autorizado a emitir partidos de LALIGA en determinados ámbitos más reducidos como son, por ejemplo, los visionados colectivos con invitación privada o 'watchparties'», explresa claramente la circular hecha pública por la patronal del fútbol.

«Los contratos vigentes con los operadores domésticos establecen la explotación audiovisual de todos los partidos de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION. Por lo tanto, LALIGA agradece la colaboración de los Clubes/SADs, absteniéndose de la emisión de los partidos en espacios públicos», señala la circular, que concluye: «La emisión de los partidos en establecimientos públicos (bares, restaurantes, cafeterías), debidamente registrados y abonados a LALIGA BARES, está asimismo limitada a su explotación por los operadores audiovisuales adjudicatarios, para su visualización por los clientes de dichos establecimientos».