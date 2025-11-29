Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de La Primitiva de hoy sábado, 29 de noviembre
Cabello presiona a Guruzeta durante el partido de ayer en el Ciutat de València. EFE/Ana Escobar

La peor racha de los últimos cuatro años

El Levante iguala las seis jornadas sin ganar que llegó a encadenar con Calleja | Los de Calero, que sólo han sumado uno de los últimos 18 puntos disputados, encara una cita clave ante un rival directo como Osasuna

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:18

Comenta

Terreno pantanoso en el Levante. Los pitos escuchados este sábado en el Ciutat de València al terminar el partido reflejan el estado de nerviosismo que ... crece alrededor del equipo. Con la derrota frente al Athletic, el conjunto azulgrana alcanza la peor racha de resultados de los últimos cuatro años. Seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria escuecen y alimentan las dudas en cualquier club. La mejoría experimentada durante el segundo acto, en el que Julián Calero revolucionó la alineación, no fue suficiente para llevarse un premio. Ahora, los granotas encaran una cita clave ante un rival directo como Osasuna. Pese a la peligrosa tendencia, el técnico madrileño se siente convencido de que tiene las herramientas para enderezar el rumbo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  3. 3 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  4. 4 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  5. 5

    Ligero cambio en el recorrido del Maratón Valencia 2025: así te afectará
  6. 6 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  7. 7 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  8. 8 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  9. 9 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en algunas marcas de cigarros y cigarrillos
  10. 10 Un hombre saquea coches de visitantes de la Albufera y logra un botín de casi 15.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La peor racha de los últimos cuatro años

La peor racha de los últimos cuatro años