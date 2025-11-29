La peor racha de los últimos cuatro años

Terreno pantanoso en el Levante. Los pitos escuchados este sábado en el Ciutat de València al terminar el partido reflejan el estado de nerviosismo que ... crece alrededor del equipo. Con la derrota frente al Athletic, el conjunto azulgrana alcanza la peor racha de resultados de los últimos cuatro años. Seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria escuecen y alimentan las dudas en cualquier club. La mejoría experimentada durante el segundo acto, en el que Julián Calero revolucionó la alineación, no fue suficiente para llevarse un premio. Ahora, los granotas encaran una cita clave ante un rival directo como Osasuna. Pese a la peligrosa tendencia, el técnico madrileño se siente convencido de que tiene las herramientas para enderezar el rumbo.

Hay que remontarse hasta finales del decadente 2021 para encontrar una peor dinámica de resultados que la actual. Y es que el balance de las primeras 19 jornadas de la temporada 2021-22 arrojaron un calamitoso balance de once derrotas y ocho empates. La falta de reacción provocó la temprana destitución de Paco López y, apenas un mes y medio después, el despido de Javier Pereira. Entonces, con el club asomándose al borde del abismo tanto a nivel deportivo como económico, el equipo fue entregado al joven Alessio Lisci, quien estaba dirigiendo al filial granota e hizo creer a la primera plantilla en el milagro de la permanencia. El sueño no se convirtió en realidad y los azulgrana descendieron a Segunda División.

A partir de ahí, ya en la categoría de plata, el Levante encadenó un máximo de seis partidos de Liga sin conocer la victoria. Ocurrió en dos tramos durante la temporada 2023-24. La preocupante inercia, sumada a un juego cada vez más cuestionado, condenó definitivamente a Javier Calleja en la jornada 27. El mismo director deportivo granota, Felipe Miñambres, asumió también el rol de entrenador con el reto de meter al equipo en la pelea por el play off de ascenso. El astorgano terminó la temporada en el banquillo sin el objetivo cumplido y, de cara al curso 2024-25, apostó por Julián Calero como técnico.

El preparador madrileño ejerció como líder del vestuario durante la pasada campaña, en la que se coronó con el ansiado retorno a Primera División. Sin embargo, la aventura en la máxima categoría no ha arrancado como esperaba. A Julián Calero le está costando dar con la tecla y la inquietud va a más. El equipo sólo ha sumado un punto de los últimos 18 disputados: empató en Mallorca y ha perdido ante el Rayo Vallecano, el Celta, el Atlético, el Valencia y el Athletic. Unos números incluso peores que los registrados en el curso 2023-24, en el que los dos tramos de seis jornadas sin ganar incluyeron más de unas tablas.

El Levante, que ya enlaza tres jornadas en puestos de descenso, necesita dar un golpe de efecto. Todavía no ha saboreado la victoria en Orriols y la afición expresó este sábado su malestar. La próxima jornada, los azulgrana visitan al Osasuna de Alessio Lisci. Un reencuentro en la élite marcado por las urgencias.