Paco López: «El equipo ha hecho méritos para no irnos a casa perdiendo» Paco López gesticula en el partido de ayer. / efe/david aguilar «No nos ha importado que fuera la primera jornada. Hemos tratado de jugar a lo que queremos», asegura el técnico del Levante JAVIER GASCÓ Lunes, 19 agosto 2019, 00:06

valencia. Salió Paco López a la rueda de prensa contento por el partido que habían jugado sus hombres, a pesar de un resultado que el técnico de Silla consideró injusto: «El equipo ha hecho mérito para no irnos a casa perdiendo el partido. Pero el fútbol se traduce en hacer goles. El Alavés ha metido la acción a balón parado y poco más. Nosotros con las que hemos tenido ha sido por lo menos para irnos con el empate».

Sin embargo, la primera derrota del curso dejó buen sabor de boca a un entrenador que vio en el terreno de juego lo que se había practicado durante la semana. «Hemos tratado de jugar a lo que queremos y sabemos. Nuestra idea siempre ha sido buscar la portería rival con más o menos acierto», aseguró el míster tras optar por un 4-4-2 de inicio en el que Morales fue el gran ausente debido a un golpe que ya lo dejó fuera del encuentro frente al Mallorca: «Morales es un jugador muy importante pero siempre hacemos lo mejor en cada partido». La derrota, al ser en la primera jornada de competición, no preocupó en exceso al míster granota. No obstante, el de Silla dejó un recadito a Miramón tras el fallo en el gol del Alavés: «Hay que ser mucho más rigurosos en las marcas. Cualquier detalle puede definir el partido».

Además de Miramón, el primer once levantinista de la temporada contó con varios debutantes que agradaron a un Paco López que no quiso hablar de posibles refuerzos: «Ahora mismo voy a centrarme en lo que tenemos. Si al final puede venir algo más que suponga una mejora, perfecto. Pero ahora voy a centrarme en lo que tenemos».

Además, el técnico de Silla, que recalcó en varias ocasiones que el Levante mereció algo más que una derrota en el arranque liguero en Mendizorroza, se mostró sorprendido por el tiempo añadido por el colegiado, escaso a su juicio: «Yo no he entendido el descuento. Me he sorprendido cuando he visto 3 minutos».