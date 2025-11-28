Pablo Andújar, ex tenista profesional: «Sufro los partidos del Levante como cualquier otro aficionado» El espacio 'Conversaciones bajo grada' acogió ayer a este invitado y se analizaron tanto sus logros a lo largo de su carrera como su vínculo con la institución granota

Ayer tuvo lugar otra edición más del espacio 'Conversaciones bajo grada' creado por el club granota. En este caso, el invitado que acudió fue Pablo Andújar, ex tenista profesional retirado desde 2023, quien llegó a ser el número 32 del mundo en el ranking ATP en el año 2015.

Andújar ha declarado siempre ser un seguidor acérrimo del Levante, y lo demostró con algunas afirmaciones realizadas en el evento: «Sigo viniendo al Ciutat de València siempre que la agenda me lo permite y sufro los partidos como cualquier aficionada o aficionado». El 17 diciembre de 2023, tras su retiro, fue el encargado de hacer el saque de honor en el partido ante el Huesca que acabarían venciendo los granotas.

El ex-tenista ahora también es miembro de la junta directiva de la ATP, y quiso explicar su experiencia en la organización de torneos, además de hablar acerca de su proyecto más ambicioso, la Copa Faulcombridge. Este torneo valenciano ha llegado a alcanzar la categoría Challenger 175, siendo esta la más alta dentro del circuito Challenger.

Finalmente, la conferencia adquirió un toque más personal cuando Andújar habló sobre su carrera profesional, destacando su victoria ante Roger Federer en la Copa Davis del año 2021, pero también haciendo énfasis en sus momentos más duros: «La retirada fue un proceso intenso, pero me siento afortunado por todo lo vivido y por poder seguir vinculado al deporte desde otra perspectiva».