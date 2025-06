Osasuna ata al entrenador de moda con pasado en el Levante

Eric Martín Valencia Sábado, 14 de junio 2025, 13:34 Comenta Compartir

El mundo del fútbol suele ofrecer segundas oportunidades y estas llegan para quien a base de trabajo y constancia persiguen sus metas. Uno de esos protagonistas es Alessio Lisci. Después de no ser el elegido para dirigir al Levante UD en su vuelta a LaLiga Hypermotion tras una controvertida decisión de Felipe Miñambres, el entrenador italiano está a un paso de dar el salto a Primera División con el Mirandés. Lo consiga o no, igualmente el próximo año le espera un banquillo en la élite.

Osasuna será el nuevo club al que dirigirá Alessio Lisci. La firma y el acuerdo todavía no es oficial, tal y como ha podido conocer LAS PROVINCIAS por fuentes de su entorno. El técnico italiano únicamente se iba a centrar en dirigir a su actual equipo en lo que ya es la temporada más histórica para los de Miranda de Ebro. Pero será tras el último partido cuando terminará de cerrar su futuro que, salvo un giro inesperado, le llevará hacia tierras navarras.

Alessio Lisci tiene sobre la mesa varias propuestas de proyectos, si bien alguna ya expiró debido a su demora y que parece cantado dónde terminará. Además de Osasuna, otros clubes como el Deportivo de La Coruña y alguno más de Segunda División se interesaron por su situación y le plantearon recalar en su equipo. También cuenta con alguna oferta del extranjero. No obstante, el entrenador ya es conocedor igualmente de esa firme e interesante propuesta del club rojillo y la valora con convicción.

A pesar de ello, siempre le quedará el debate interno de si continuar con el Mirandés, su equipo actual y con el que junto al excelente rendimiento de sus jugadores está permitiendo alcanzar hitos que parecían dignos de la imaginación. Es por ello que es uno de los entrenadores de moda. En caso de lograr ese ascenso, donde tan solo el Real Oviedo puede impedirlo, aún sería más remoto poder mantener a los burgaleses un segundo año en la máxima categoría española. Esta campaña 2024-25, el Mirandés ya era de los conjuntos con menor límite salarial en la división de plata, por lo que ese propósito todavía multiplicará su dificultad. Ahora, tras varios años en la sombra pero llevando bien la batuta desde la banda en Anduva, aspira a vivir una etapa de mayor estabilidad.

En su pasado por Orriols, después de dar el salto al primer equipo gracias a su buen hacer en las categorías inferiores del Levante, Alessio Lisci no pudo dar la vuelta a la tortilla en una temporada que parecía vista para sentencia desde bien pronto, antes de su llegada. Al asumir el control del equipo granota y pese a contar con algún altibajo, logró establecer la tercera mejor marca de puntos en una segunda vuelta del club en Primera División. El ya exdirector deportivo le propuso ser responsable de metodología de la cantera, un cargo que Alessio no estaba dispuesto a aceptar y que forzó su salida de la entidad. Ahora, con un sentir levantinista que no oculta a nadie, cuatro años después volverá a enfrentarse a las grandes potencias nacionales.