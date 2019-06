Osasuna apuesta fuerte por Rubén Rubén García trata de marcharse de la oposición de Bergantiños en un Deportivo-Mallorca. / Fernando Pidal / AFP7 / Europapr El Levante recibe tres millones de euros por el extremo, que será rojillo hasta 2023 | El equipo de Arrasate garantiza protagonismo al de Xàtiva, cuyo traspaso servirá para afrontar el pago por Gonzalo Melero T. CALERO VALENCIA. Sábado, 22 junio 2019, 00:43

Se acabó el culebrón. Rubén García no regresará al Levante porque ayer estampó su firma en el contrato que le va a unir a Osasuna hasta junio de 2023. El futbolista de Xàtiva ha respondido a la decidida apuesta del conjunto rojillo, donde ha completado un año soberbio hasta convertirse en pieza clave del ascenso a Primera División. El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, nunca escondió que retener a Rubén era una de las prioridades de cara al regreso a la máxima categoría y, una vez han participado todas las partes, el asunto se ha resuelto con el valenciano poniendo el punto y final -de momento- a su trayectoria como levantinista.

La transparencia de Osasuna para confirmar el fichaje de Rubén García no deja lugar a muchas dudas. El Levante comunicó al club navarro su intención de recuperar al jugador, como estaba previsto, y en la posterior negociación puso toda la carne en el asador Osasuna para llevarse a Rubén. «En ningún momento pensé que sería tan especial y emotivo jugar en Osasuna. Llegué con un objetivo que se ha cumplido y por eso sólo puedo dar gracias. Me he sentido como en casa y estoy súper contento», explicaba el extremo en el vídeo que realizó Osasuna para oficializar el fichaje.

Jagoba Arrasate, técnico de los navarros, ha tenido mucho que ver en la insistencia de Rubén para continuar en Pamplona. Arrasate garantiza protagonismo al jugador, algo que en el Levante debía ganarse a pulso una vez iniciara la pretemporada. Paco López estaba de acuerdo en contar con el futbolista, que el pasado verano no llegó a convencer plenamente al entrenador y por ello salió a Osasuna. El Levante facilitó la salida de Rubén al cuadro rojillo, aunque se cubrió las espaldas incluyendo determinadas cláusulas. «La negociación entre los clubes ha partido desde los 7 millones de la cláusula que el jugador iba a tener en el conjunto valenciano, ya que la anterior cláusula de 3,5 millones, vigente todavía, era válida para terceros clubes, no para Osasuna», explicaba el comunicado rojillo.

Rubén García deja tres millones de euros en las arcas levantinistas y puede ser medio más, puesto que Osasuna pagará 250.000 euros «en los dos años siguientes» siempre y cuando permanezca en Primera División. Rubén, en cualquier caso, nunca vio mal el regreso al Levante para ganarse un sitio en el equipo que le dio la oportunidad de jugar en la élite, pero también estaba abierto a la continuidad en Osasuna. El cántico de 'Rubén, quédate' una vez que se concretó el ascenso a Primera es un recuerdo imborrable para el de Xàtiva. «He vivido cosas increíbles. El año ha sido espectacular, inolvidable», reconoció.

Ahora, los refuerzos

La recién estrenada secretaría técnica, con Manolo Salvador y David Navarro a la cabeza, concretará en los próximos días la llegada de Gonzalo Melero. De hecho, el dinero recibido por Rubén García irá destinado al fichaje del centrocampista del Huesca. El Levante asumirá el pago de 3,6 millones (más variables) a los aragoneses para contratar al jugador de cara a las cuatro próximas campañas. El mediocentro, de 25 años, busca consolidarse en Primera División, donde ha dejado notables pinceladas de su calidad aunque por las lesiones no encontró la continuidad deseada.