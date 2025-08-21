Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Óscar Clemente posa en Zurich Grasshopper

El nuevo destino del exgranota Óscar Clemente

El centrocampista canario, rescindido por el Levante la semana pasada, firma por el Grasshopper suizo para las próximas dos temporadas

José Martí

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:49

Clemente nunca maravilló al Ciutat de València. El centrocampista, con vocación ofensiva y capacidad para jugar como enganche, interior o echado a la banda, no encontró en el Levante la regularidad ni el nivel deseado. Su fracaso deportivo se extendió en su cesión al Cartagena, donde tampoco fue titular en el club colista de la Hypermotion. Pese a que aún le restaba un año de contrato, el Levante no contaba con él y acordó con el futbolista su rescisión. Una vez libre, se marcha al fútbol suizo para jugar en el Grasshopper.

El Grasshopper Club Zurich es un histórico club europeo, conocido en todo el viejo continente por sus participaciones pasadas en Champions y Europa League. Pero en el presente acumula temporadas difíciles, en las que ha llegado a descender a Segunda. En su regreso a la élite, suman tres temporadas consecutivas en mitad de la tabla. Clemente llega para intentar dar el salto de cualidad que el club necesita. El canario es un futbolista que cumple con el tópico del jugador español. Un 'pelotero' con buen manejo de balón, al que siempre se le acusó de ser algo lento, ramplón y frágil en labores defensivas.

Se marcha a un club muy internacional, que cuenta con jugadores de 14 países distintos. Él sumará otra nacionalidad, dado que será el primer español en plantilla. Acompañará al argentino Tomás Verón en la lista de nativos hispanohablantes. A sus 26 años y tras pasar por la cantera del Atlético de Madrid y los primeros planteles de Las Palmas, Levante y Cartagena, vivirá su primera aventura fuera de España. Firma en propiedad por dos temporadas más otra opcional.

