Morales: «Tenemos que mejorar muchas cosas, es el segundo partido»

El Levante consiguió en la tarde de este miércoles por la noche su primera victoria de la pretemporada ante el Teruel por 0-2. Tras el primer encuentro, donde los granotas no pasaron del 0-0 ante el Johor, los de Calero empiezan poco a poco a carburar, y con un doblete de Morales. El capitán levantinista, que no solo fue el protagonista por sus dos tantos, sino por su cumpleaños, apuntaba para LAS PROVINCIAS que, para él, era un gusto celebrar sus 38 años en lo que considera su hogar. «Estoy feliz y contento por cumplir un año más en la que es mi casa. Celebrarlo con mis compañeros y con la gente. Además, haciendo goles, poco más se puede pedir. Lo bueno es que hemos podido ganar, aunque tenemos que mejorar muchas cosas todavía, es el segundo amistoso. Aun así, estamos en el buen camino», apuntaba el capitán del Levante.

Como anécdota, al Comandante, al que muchos aficionados ya han perdonado por su mala salida del club en 2022, quisieron tener un detalle con él en su 38 cumpleaños, y en los dos tantos que marcó, parte de los granotas le cantaron el cumpleaños feliz. Morales, entre risas, comentaba a LAS PROVINCIAS que nunca había escuchado tantas veces en tan poco tiempo esta canción. «Creo que me han cantado el cumpleaños feliz más veces que en mi vida. Agradecerles el cariño que me dan cada día y más en este día. Espero que siga siendo así durante toda la temporada, porque ellos también son una parte importante para poder conseguir el objetivo esta temporada», señalaba el granota.

Además, el Levante afronta un curso muy importante por delante, porque tras cuatro años en el infierno de la Segunda División, los granotas han podido volver a la máxima élite del fútbol español. De ahí que, pese a que la ilusión sea elevada, el equipo tiene que estar más unido, si cabe, que la temporada pasada, porque la carga de responsabilidad que afrontar es muy exigente. Esto mismo señalaba el capitán levantinista. «Va a ser una temporada bonita, ilusionante, pero difícil, porque es una categoría superior, es la Primera División. Tenemos que trabajar mucho, ser muy humildes y arrimar el hombro, porque seguro que, con el apoyo de nuestra afición, conseguiremos los objetivos», decía el delantero levantinista.

Si el Levante quiere conseguir el objetivo de la permanencia, esto pasa primeramente porque el capitán del barco, que ha sido Julián Calero, no baje ni un ápice el nivel de intensidad. Morales, que es una de las grandes voces del vestuario, así explicaba que esto el técnico madrileño no lo ha cambiado ni un poco: «Las sensaciones son muy buenas porque el equipo está trabajando bien día a día, estamos trabajando muy intenso. Conocemos al míster, que es un martillo pilón, que siempre quiere más y más. Esto es lo que toca. Tenemos que empezar a coger la fuerza en las piernas, que va a hacer que este año tengamos que dar un plus más, porque volvemos a la máxima categoría del fútbol español, que es lo que todos queríamos. Como dijo Iborra hace un mes, que venimos para quedarnos, y según vayan pasando los días, iremos mejorando para llegar fuertes a ese primer partido en Vitoria», afirmaba Morales.